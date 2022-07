Incendies : la préfète du Bas-Rhin veut mettre en place un système de sentinelles

Elle l'a annoncé le 23 juillet après avoir félicité les 18 pompiers bas-rhinois qui venaient de rentrer de Gironde où ils avaient lutté contre les incendies géants : la préfète du Bas-Rhin veut mettre en place un plan d'action et de prévention contre les feux de forêt dans le département. "Ce genre de méga-feux fait réfléchir", explique Josiane Chevalier.

Un réseau de sentinelles pour repérer les départs de feu

Concrètement, la préfète souhaite réunir les maires et tous les acteurs du terrain dès la fin du mois d'août : "l'Office national des forêts, les chasseurs, le club vosgien... On va créer un réseau de sentinelles pour repérer les départs de feu."

La préfète annonce aussi la création de "comités communaux feux de forêt" avec un réseau de bénévoles dans les communes les plus exposées. "L'État y mettra les moyens", assure Josiane Chevalier.

En ce mois de juillet 2022, il y a entre 10 et 20 départs de feu chaque jour en Alsace selon le président de la Collectivité Européenne d'Alsace, Frédéric Bierry. Des restrictions sont déjà en place dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il est notamment interdit de faire des barbecues et des feux de camps en milieu naturel.