Incendies : tous les massifs du Var et des Bouches-du-Rhône interdits d'accès ce lundi

Ce lundi, tous les massifs forestiers des départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont interdits d'accès. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance en raison des conditions météorologiques très défavorables. De la chaleur et beaucoup de vent, notamment dans les Bouches-du-Rhône.