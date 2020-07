Incendies : vigilance renforcée dans le Calvados pendant le pic de chaleur

Ce vendredi 31 juillet, le Calvados et l'Orne connaissent des pics de chaleur avec des températures allant jusqu'à 37° à Lisieux et 36° à Mortagne au Perche. Le risque de départ de feu est donc renforcé et pompiers et agriculteurs redoublent de vigilance.