Incinérateur du Grand Angoulême : le débat

Le projet d'incinérateur pour éliminer les déchets du Grand Angoulême, fait actuellement débat. D'ici 2030, le syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers CALITOM veut construire une "unité de valorisation énergétique", autrement dit un incinérateur qui produit de la chaleur pour les particuliers et les entreprises environnantes. Une période de concertation a débuté lundi 24 avril, et durera jusqu'au 15 mai. Le site retenu pour cette implantation serait l'ancienne "poudrerie" d'Angoulême, la SNPE (société nationale des poudres et explosifs) dont le sol a été dépollué ces vingt dernières années. Des déchets venus de la Communauté de Communes du Libournais en Gironde et de la Communauté de Communes de Haute-Saintonge à Jonzac seront également traités dans cet incinérateur.

Michael Laville, président de CALITOM © Radio France - Pierre MARSAT

120 000 tonnes de déchets seront brûlés dans cet unité de valorisation énergétique, avec une cheminée de 40 mètres de haut. Une association s'est créée pour s'opposer à ce projet d'incinérateur dans le Grand Angoulême. Le COCIP (collectif des citoyens indignés par le projet d'incinérateur) craint les nuisances sonores et olfactives d'un tel équipement, et remettent aussi en question son implantation sur le site de la Poudrerie.

Christian Roy-Dumat, co-président du COCIP © Radio France - Pierre MARSAT

A Fléac, commune en surplomb de la poudrerie d'Angoulême, le conseil municipal a voté à l'unanimité, en novembre dernier, une motion contre le projet. Le site de la Poudrerie d'Angoulême s'étend sur 80 hectares. L'unité de valorisation énergétique ne prendrait que 5 ou 6 hectares. D'autres projets existent autour de ce lieu, notamment une unité de la sécurité civile pour les feux de forêt. Le débat sera long : le début de la construction de l'incinérateur, après toutes les études d'usage et l'enquête publique, est prévue en 2029

Hélène Gingast, maire de Fléac © Radio France - Pierre MARSAT

Pour cette période de concertation, jusqu'au 15 mai, les informations sur le projet sont consultables en mairie d'Angoulême, ou sur le site de CALITOM : www.camlitom.com

Des réunions physiques seront aussi organisées. Un bilan de cette concertation doit être rendu publix sur le site de CALITOM dans les trois mois qui suivent la fin de la concertation, soit au plus tard le 14 août 2023

