Incinérateur du Mirail : plus de transparence et moins de déchets, les résultats de la concertation publiés

Il existe plusieurs options pour l'avenir de l'incinérateur du Mirail : la simple rénovation ou la destruction puis la reconstruction. L'incinérateur le plus polluant de France selon l'ONG Zero Waste a plus de 50 ans et est obsolète.

La CNDP (Commission nationale du débat public), un organisme indépendant en charge d'assurer l'information du public a rendu son bilan. Les associations de quartiers voudraient que l'usine soit reconstruite sur un autre site, plus éloigné des zones densément peuplées. C'est un des enseignements de la concertation préalable qui s'est terminée en fin d'année. Decoset, le syndicat mixte qui gère l'incinérateur, n'a pas assez exploré cette option selon la commission.

Une participation trop faible

Les participants : habitants, associations de quartier ou associations écologistes demandent aussi des mesures pour limiter l'impact sur la santé des riverains, et davantage de transparence sur les rejets dans l'atmosphère.

Que l'usine soit reconstruite au même endroit ou ailleurs, les participants à la concertation veulent qu'il y ait une limite sur la quantité de déchets incinérés.

Les garants de la commission regrettent par ailleurs la faible participation à la concertation : seulement 230 personnes ont contribué sur le site Internet et un peu plus de 1.000 ont participé aux rencontres. "On regrette que la Métropole de Toulouse n'ait pas plus communiqué à ce sujet elle-même [au sujet de la concertation, ndlr], elle a laissé faire un syndicat qui est inconnu du grand public", déclare Thomas Guilpain ingénieur et membre de l'ONG Zéro Waste à Toulouse sur France bleu Occitanie.

Zero Waste et les Amis de la Terre organisent une réunion publique ce mercredi 22 février à 20h30 à la salle Lafage à Toulouse (tramway La Croix de pierre). Decoset doit publier un rapport en réponse, la semaine prochaine.