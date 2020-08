Incivilités en série dans le parc de Calanques

C'est un fait, la crise sanitaire et l'impossibilité pour de nombreux français de partir en vacances à l'étranger provoquent cette année une sur-fréquentation dans le Parc National des Calanques, avec des conséquences fâcheuses : déchets sauvages, nuisances sonores, etc.

François Bland le reconnait lui même : "cette année il y a bien une sur-fréquentation". Le directeur du parc National des Calanques explique que l'après-confinement a drainé dans les calanques "un public inhabituel, plus urbain, peu habitué à visiter des sites naturels".

Conséquences, un surcroît de déchets en pleine nature. "Nous ne pouvons pas mettre des poubelles à la disposition des visiteurs au coeur du parc. La philosophie c'est que chacun ramène les déchets chez soi pour ensuite les trier" explique François Bland.

1,5 tonne de déchets a récemment été ramassée dans les calanques, parmi lesquels de nombreux masques. Autre type d'incivilité : les nuisances sonores : des vacanciers qui écoutent de la musique sur les chemins, mais également en mer sur les bateaux. Ils sont régulièrement rappelés à l'ordre par les éco-gardes.

Une amende de 68 euros pour abandon de déchets

Des comportements que l'on retrouve dans les Gorges du Verdon, et sur les plages. Christine Juste, adjointe à l'environnement à Marseille, rappelle que la collecte des déchets est compliquée par cette fréquentation : "on ne peut pas collecter sans arrêt les ordures, _il faut faire de la sensibilisation_, et peut-être aussi que l'on augmente le nombre de poubelles sur le littoral".

Pour Francis, restaurateur au Frioul, c'est à l'état d'intervenir : "_on est trop laxiste envers ceux qui ne respectent rien_, qui jettent leur masque à la mer, c'est intolérable".

Dans le Parc des Calanques l'amende pour abandon de déchets s'élève à 68 euros.