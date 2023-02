Indre : 14.000 plants d'arbres distribués en Brenne

Des cageots de pommiers, de néfliers, de houes, etc, attendent sagement que leurs futurs propriétaires viennent les récupérer, alignés devant la Maison du Parc à Rosnay. Le PNR a commandé 14.120 plants d'arbres et arbustes pour ensuite les redistribuer à une trentaine d'agriculteurs du secteur, engagés dans "l'opération Bouchures". Cela représente plus de 7 km de haies.

Les agriculteurs vont bénéficier d'un financement atteignant 80% du montant de leur commande. En plus des plants, les agriculteurs repartent avec des tuteurs et du paillage pour protéger leurs plantations.