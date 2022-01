Indre : 5.000 arbres plantés dans la zone commerciale Cap Sud à Saint-Maur

Le projet consiste à créer un espace de verdure et de biodiversité au sein de la zone commerciale de Cap Sud, près de Châteauroux. Des écoliers de Saint-Maur ont participé à la plantation des arbres.

Branche d'arbre et feuille (photo d'illustration)

Objectif : recréer un espace de biodiversité. "C’est une zone où on ne peut pas faire de construction, explique Ludovic Réau, maire de Saint-Maur et vice-président de Châteauroux Métropole, en charge de la transition écologique. Je pense qu’il est bon de réintroduire des espaces de verdure et de forêts surtout pour les générations futures dans cette zone commerciale".

"Avant tout, on veut améliorer et renforcer la biodiversité dans une zone bitumée par les espaces commerciaux", poursuit-il. 5.000 arbres vont être plantés entre la voie ferrée et la zone commerciale de Cap Sud à Saint-Maur. Vendredi 7 janvier, des écoliers de Saint-Maur ont d'ailleurs participé à la plantation de ce futur poumon vert. La zone qui va être verdie s'étend sur 2,5 hectares.

23 essences d'arbres et d'arbustes plantés

Des érables champêtres, des frênes, des noyers, du merisier, différents types de chênes... Au total, 23 essences vont être plantées : 13 essences d'arbres et 10 d'arbustes. "Il y a une partie qui va être pour faire plutôt un massif forestier, un massif boisé. Il y a quelques endroits où c’est pour faire des haies", indique Ludovic Réau, en précisant que d'autres espaces reboisés pourraient voir le jour dans les prochaines années dans l'agglomération. Le projet coûte 17.000 euros (financés par le Pays castelroussin et par Châteauroux Métropole).