Indre : des étudiants de Blois imaginent l'avenir des paysages de la Brenne

A quoi ressembleront les paysages de la Brenne dans 30 ou 50 ans ? Les étudiants de la 4e année de l'Ecole de la Nature et des Paysages de Blois ont tenté de l'imaginer et ont présenté leurs propositions à Ciron, dans l'Indre, ce jeudi 31 mars, après six mois de travail. 28 projets qui répondent aux enjeux du réchauffement climatique.

Des propositions face au réchauffement climatique

Le parc naturel régional de la Brenne n'échappe pas à ces nouveaux enjeux. "Les niveaux de nos rivières et de nos étangs sont vraiment bas en été, donc on peut imaginer que ça s'aggrave. Il y a aussi le risque d'incendies, de plus en plus présent", décrit Anne Warter, chargée de mission Paysage et Urbanisme au PNR.

"Les étudiants sont partis de ce constat assez pessimiste, mais ils ont vraiment réussi à apporter de la fraîcheur et un certain positivisme dans leurs propositions", se félicite-t-elle. Des propositions qui ne visent pas tant à préserver les paysages actuels de la Brenne, qu'à les faire évoluer pour qu'ils soient encore habitables en 2050 et 2070.

Des ceintures maraîchères pour préserver la ressource en eau

Chaque étudiant s'est donc penché sur une zone géographique précise. Nathan Rosse a ainsi étudié les alentours de Ciron. Après un diagnostic, il propose de "retenir l'eau pendant les saisons les plus humides et la diffuser lentement pendant les saisons les plus sèches". Avec également un changement agricole. "L'idée, c'est de faire une ceinture maraîchère autour du bourg. C'est un système mêlant agroforesterie, maraîchage et quelques pâtures pour les bêtes", explique-t-il.

Autres idées des étudiants, remplacer la culture de maïs, trop gourmande en eau, par d'autres céréales. Ou restreindre la pisciculture, en l'interdisant dans certains étangs, pour préserver la ressource en eau. Des propositions parfois jugées utopistes par les élus et organisations environnementales présentes.

D'ailleurs, ces propositions n'ont pas vocation à être appliquées en l'état, mais elles nourriront la nouvelle charte du PNR de la Brenne. En cours d'écriture, elle entrera en vigueur en 2025 pour les 15 prochaines années.