Indre : des jeunes brennous filment le réchauffement climatique en Laponie

Tout est parti d'une idée "un peu folle" de Camille, Tiphaine et Enzo. Elles ont alors 16 ans et rêvent d'aller en Laponie. "J'avais déjà mené à bien des projets avec le Relais initiative Brenne, donc je suis allée les voir" raconte Tiphaine.

ⓘ Publicité

Pendant deux ans, l'association, qui aide les jeunes du territoire brennou à réaliser leurs projets, accompagne les huit jeunes filles, les aide à trouver des partenaires sur place et à lever des fonds. "Nous avons fait des gâteaux, tenu des buvettes, participé à des marchés de Noël, à des actions pour aider le club de judo par exemple... Et au final, on a réussi à réunir 5.000 euros" raconte avec fierté Enzo. Le reste sera financé par des partenaires.

Le départ aurait dû avoir lieu en 2020 mais, Covid oblige, il est reporté à 2022. Les huit étudiantes rencontrent des jeunes de leur âge sur place, mais aussi la vice présidente du parti Vert, des acteurs du réchauffement climatique et même des membres du bureau météorologique finnois. Les Brennouses réalisent un documentaire et espèrent "sensibiliser le plus de monde possible au réchauffement climatique !".

Ce voyage les a aidé à une prise de conscience : "Ca nous a fait murir et nous a aidé à mieux comprendre les enjeux, à être plus sensibles aux décisions politiques aussi..." Le film sera projeté ce samedi 11 février, à 18h au cinéma du Blanc. L'entrée est à 5 euros.

"il y aura une buvette tenue par des jeunes qui ont un projet ... avec le Relais Initiatives jeunes ! c'est vraiment une chance d'avoir une telle association chez nous. Ca montre aux jeunes que même quand on vit dans une zone très rurale, il y a des gens pour vous aider à monter vos projets ! Quand on veut, si on est déterminé, on peut !" assure Tiphaine, bien décidée à repartir un jour, ailleurs, pour d'autres aventures...