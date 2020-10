Indre-et-Loire : gare au moustique tigre à Tours et son agglomération !

On l'a vu aux environs de la place Coty et autour du cimetière de la Rabière à Joué-lès-Tours. Une menace prise au sérieux par l'agence sanitaire car le moustique tigre peut transmettre certains virus comme la Dengue, le Chikungunya ou Zika s'il a piqué avant une personne infectée récemment lors d'un voyage en zone intertropicale.

Le moustique tigre ne sera actif que quelques jours encore cette année, jusqu'au début du mois de novembre. Mais ses œufs résistent au froid pendant l'hiver et il réapparaît fin mai. L'agence régionale de santé conseille donc aux Tourangeaux d'éviter de laisser des eaux stagnantes pour endiguer la prolifération de l'insecte. Il en faut peu au moustique tigre pour se développer. Un bouchon de bouteille plastique lui suffit pour pondre ! Vous pouvez vérifiez les coupelles des pots de fleurs à l'extérieur, comme à l'intérieur, les jeux d'enfants, les pneus usagés. Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, c'est le moment à quelques jours de la Toussaint. Enfin quelques conseils pour repérer la fameuse bête : le moustique tigre est tout petit, environ 5 millimètres, il a des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes, sa piqûre est douloureuse et ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir, puisqu'il vit uniquement le jour. Si vous avez un doute ou si vous avez reconnu un moustique tigre, vous pouvez aller sur le site signalement-moustique.fr.