Indre-et-Loire : 25 communes devant le tribunal pour être reconnues en état de catastrophe naturelle

L'affaire date de 2019 : la sécheresse frappe l'Indre-et-Loire et fissure de nombreuses maisons. Mais parmi les communes touchées, 25 ne sont pas reconnues en état de catastrophe naturelle. Impossible donc pour les sinistrés de se faire indemniser. Une décision contestée par les mairies et les associations, qui attaquent l'Etat en justice pour "refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle". L'audience publique s'est déroulée devant le tribunal administratif d'Orléans le 7 octobre.

"Le problème est juste caché"

A première vue, le garage de Claude et Marie-Christine, à Bléré, n'a aucun défaut. Mais les murs sont en réalité très abîmés. "Il y a avait beaucoup de fissures, on a donc fait barder le bâtiment pour que ce soit plus joli", explique Marie-Christine. Mais elle le sait bien, "le problème est toujours là, il est juste caché."

Ces fissures sont apparues suites aux sécheresses qui ont touché la région et plus particulièrement celle de 2019. "On avait fait réparer notre mur, qui avait déjà de légères fissures", se rappelle Claude. "Mais à l'été 2019, on a vu qu'elle réapparaissaient ! Et ce alors qu'on avait fait mettre des agrafes pour éviter l'écartement des fissures..."

à lire aussi Indre-et-Loire : 44 communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2019

Une reconnaissance parfois très longue

Deux ans après, Claude et Marie-Christine ne savent plus comment régler le problème. "Ce qui m'inquiète, c'est si on veut vendre la maison quand on sera plus âgé", soupire Marie-Christine. En attendant, ils ont signalé la situation à la mairie, rejoint par 15 autres Blérois. Tous seraient aidés, si la commune est enfin reconnue en état de catastrophe naturelle.

Cette ignorance des sinistrés révolte Christian Gatard, le président de l'Association des Communes en Zones Argileuses et maire de Chambray-lès-Tours. "Certaines personnes attendent 10 ans pour obtenir un arrêté de catastrophe naturelle ! Et pendant ce temps là, les dégâts ne font que s'aggraver." Il espère donc que la décision du tribunal administratif d'Orléans changera la donne, lors de son jugement dans les semaines à venir.