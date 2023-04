Indre-et-Loire : 4.000 contrôles de l'eau et de la nature prévus en 2023

Le niveau des nappes phréatiques étant plus bas, actuellement, que l'année dernière au même moment, la sécheresse est très probable. Les contrôles vont donc se concentrer en grande partie sur la gestion de la ressource en eau potable, et sur la qualité de cette eau.

3.446 contrôles effectués l'an dernier et autour de 4.000 prévus cette année

Des contrôles liés au respect de l'environnement, il y en a eu 3.400 l'an dernier en Indre-et-Loire, et il y en a autour de 4.000 programmés cette année. En fonction des arrêtés préfectoraux pris les prochaines semaines, il s'agira par exemple de vérifier que les interdictions d'arroser les champs ou les jardins sont respectées, s'assurer qu'il n'y a pas de pulvérisation de pesticide à moins de cinq mêtres de cours d'eau ou rappeler que les feux d'artifices ou brulage de déchets verts sont interdits.

Cette nette augmentation des contrôles prévus s'explique notamment par la sécheresse et ses conséquences possibles, selon le préfet d'Indre-et-Loire : "Quand le niveau d'eau diminue, la concentration en produits polluants peut par exemple augmenter" explique Patrice Latron. "Cette sécheresse entraîne également une augmentation du risque feux de forêt".

Le plus souvent, l'an dernier, les infractions n'ont donné lieu qu'à de simples rappels à l'ordre. Il y a tout de même eu quelques condamnations à des amendes de 3.000 à 5.000 euros pour des récidivistes qui puisaient sans autorisation dans des cours d'eau. Stéphanie Clément est substitut du procureur à Tours et référente environnement. Elle prévient déjà que les condamnations pourraient être plus nombreuses, cette année : "C'est vrai que dans un certain nombre de cas, on nous oppose le fait qu'on ne savait pas. Je pense que la médiatisation et la communication autour des actions de prévention font qu'aujourd'hui, les contrevenants pourront difficilement nous dire qu'ils ne savaient pas".

Ces derniers jours, déjà, les agents de l'office de la biodiversité ont longé 140 kilomètres de cours d'eau pour vérifier le respect de l'interdiction d'utiliser des produits phyto-pharmaceutiques à moins de cinq mêtres du bord. Ils n'ont trouvé que deux contrevenants. Au total, l'infraction s'étendait sur un kilomètre. Selon le chef de service de l'office français de la biodiversité en Indre-et-Loire "le contrôle se fait aussi par la pédagogie". Stéphane Loyau souligne l'importance de "cette force de dissuasion non-quantifiable que l'on apporte en circulant en uniforme dans des véhicules sérigraphiés Police de l'Environnement. Quand on passe sur un territoire, les gens voient nos véhicules et nous voient et ça dissuade sans doute la commission d'un certain nombre d'infractions".