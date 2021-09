Indre-et-Loire : des repas végétariens proposés dans toutes les cantines municipales de Tours en 2022

Après les vacances de la Toussaint, les élèves de trois écoles de Tours auront, chaque jour, la possibilité de manger un repas entièrement végétarien. C'est un des éléments de la "stratégie alimentation" de la municipalité de Tours, qui sera détaillée mardi soir, lors du conseil municipal. Dans les trois ans qui viennent, la majorité écologiste veut totalement revoir le contenu des 8000 repas servis chaque midi dans les cantines municipales. Alice Wanneroy est la maire-adjointe chargée de l'alimentation et de la transition agro-écologique : "quelle que soit la raison et la motivation, on veut que les familles qui le souhaitent puissent avoir le choix de manger végétarien".

"Les enfants qui veulent continuer à manger de la viande et du poisson pourront le faire demain comme aujourd'hui. Mais tous les jours, ils pourront aussi composer un menu végétarien - Alice Wanneroy

La municipalité veut diversifier et améliorer les repas servis chaque midi à 8.000 personnes dans ses cantines. Chaque année, Tours dépense 3,2 millions d'euros pour les achats alimentaires : "c'est un vrai levier qui permet la relocalisation de la production sur le territoire, pour favoriser l'installation de maraîchers, mais aussi d'éleveurs pour alimenter nos cantines. Il faut qu'on recrée une dynamique d'installations agricoles sur le territoire". Parmi les objectifs affichés, il y a le fait de servir au moins 50% de viande locale en 2024, et 100% de fruits et légumes bios et locaux en 2025 (sauf les fruits exotiques, évidemment).

Objectif zéro déchets

Autre volet de la "stratégie alimentation" de la municipalité de Tours : réduire drastiquement le volume de déchets en n'utilisant plus de barquettes jetables, en plastique ou en alu. 600 à 800.000 euros seront investis pour acheter des contenants en inox, lavables et réutilisables, dans lesquels les repas seront conditionnés. La nouvelle cuisine centrale devrait être inaugurée à Tours-Nord en 2024.