Indre-et-Loire : ils plantent un millier d'arbres sur des terres agricoles pour restaurer la biodiversité

Ils n'ont pas peur de se salir et de mettre les mains dans la terre. Une trentaine de bénévoles du collectif tourangeau "Aux Arbres etc" ont planté des arbres au milieu des champs de luzerne de la Ferme du Plaisir, à Sazilly, entre Chinon et L'Île-Bouchard. Un millier de plants répartis en rangées, pour recréer les allées arborées d'avant les années 1970. Et surtout restaurer la biodiversité, utile aux cultures comme à la faune sauvage.

Recréer les paysages agricoles d'avant les années 1970

Clément participe à son deuxième chantier de plantations et est déjà bien rôdé. "On creuse un trou, on plante l'arbre après avoir trempé les racines dans du pralin, un mélange d'eau, d'argile et de bouse. Ensuite, on met une protection contre le gibier, et on recouvre d'un paillage en laine de chanvre pour éviter l'enherbement", détaille-t-il.

Une dizaine d'essences différentes sont plantées à cinq mètres d'intervalles : chênes, érables, noyers, poiriers, ou encore pommiers se dressent désormais au milieu des champs, alors que quelques heures avant, et depuis les années 1970, pas un arbre n'était à l'horizon dans cette parcelle. "Après la guerre, il a fallu augmenter la productivité. Donc augmenter les rendements, et ça passe par des outils plus larges. On a donc arraché tout ce qui pouvait gêner et qui n'était pas productif", explique Marilou, membre du collectif, qui regroupe bénévoles de la SEPANT et d'INPACT 37 et accompagne les agriculteurs dans leurs projets de plantation.

Les champs de luzerne à Sazilly sont désormais séparées par des allées arborées. Il faut attendre dix à quinze ans pour que ces arbres atteignent une taille adulte. © Radio France - Chloé Martin

Des arbres utiles à la vie du sol et de la faune sauvage

"Sauf qu'avec du recul, on se rend compte que ça nous dessert. Sur cette parcelle, par exemple, si on n'avait rien fait, dans 20 ans, une partie des sols aurait disparu avec l'érosion", poursuit-elle. Au-delà de l'aspect paysager, et même s'ils prennent de la place, les arbres ont leur utilité. "Ils évitent l'érosion, permettent de retenir l'eau et apportent des nutriments dans le sol, ce qui réduit l'utilisation d'intrants chimiques", expose Flore Del Rio, chargée de projet à la SEPANT, en charge du collectif "Aux Arbres etc".

"On ne plante pas seulement un arbre. Il y aura de l'herbe, des fleurs et des animaux" - Flore Del Rio, en charge du collectif "Aux Arbres etc"

La faune et la flore sauvages en profitent également. "Quand on plante un arbre, on ne plante pas seulement un arbre. Il y aura de l'herbe, des fleurs, et donc des animaux. Notamment les chauves-souris, certaines sont spécifiques aux alignements d'arbres." Sans compter les usages pour l'agriculteur, qui peut récolter les fruits des arbres fruitiers et utiliser les branches élaguées pour le chauffage.

"J'ai aussi un devoir presque moral vis-à-vis de la nature, que je dois protéger. Ça ne doit pas être seulement un substrat que j'exploite, mais un lieu de vie", estime également François de la Monneraye, paysan-boulanger-viticulture, exploitant de ces terres en agriculture biologique, pour qui, ces plantations sont un acte citoyen et militant. "On peut changer les choses d'en bas, même avec de petits moyens".