Indre-et-Loire : jusqu'à 5 000 euros d'aide pour les agriculteurs victimes de la grêle de juin dernier

Certains habitants de la Riche, Joué-les-Tours, Savonnières et surtout de Ballan-Miré se souviennent très bien de ce samedi 4 juin : des gros grêlons étaient tombés, causant parfois des dégâts, notamment sur les exploitations agricoles. Un mois et demi plus tard, ce mardi 23 août, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce que les propriétaires de ces dernières peuvent prétendre à un aide exceptionnelle.

Demande avant mi-septembre

"Une première enveloppe d'aide d'urgence a été déléguée afin d'apporter avant l’automne une aide de trésorerie de 5 000 € maximum aux exploitations les plus fragilisées", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture. Les chèques les plus importants seront donnés aux exploitants "en situation de fragilité économique, dont l'épisode de grêle pourrait compromettre la pérennité" et à ceux "déjà fortement touchées par le gel en 2021".

Pour faire une demande d'aide, il faut remplir le formulaire disponible ici. Le courrier doit parvenir à la DDT avant le 14 septembre, par mail (ddt-calam@indre-et-loire.gouv.fr) ou par voie postale : DDT d'Indre-et-Loire 37 / SA 61, avenue de Grammont / BP 71655 / 37016 Tours Grand Tours Cedex 1.