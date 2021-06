Indre-et-Loire : jusqu'à deux fois plus de pluie qu'un mois de mai normal, par endroits, en mai 2021

Une confirmation : le mois de mai a bien été inhabituellement frais et humide, en Touraine, sans battre de records pour autant. C'est la conclusion de Météo France Tours, qui a fait le bilan de ses relevés quotidiens. On peut tout de même se consoler en se disant que cette pluie a été particulièrement bienvenue, mais on est obligé de constater qu'il n'a pas plus assez pour écarter définitivement une sécheresse estivale.

Pour les météorologues, le printemps va du premier mars au 31 mai

Si on prend ce que les météorologues appellent le printemps, c'est à dire la période qui va du premier mars au 31 mai, sur ces trois mois il manque un tiers de pluie par rapport à la normale. Le déficit hydrique atteint même 40% dans le Lochois. C'est beaucoup et c'est dû au mois de mars et avril. Ils ont été parmi les mois les plus secs de ces soixante dernières années et l'humidité du mois de mai ne suffit pas à compenser.

Pourtant, le mois dernier, la Touraine a reçu bien plus que la soixantaine de millimètres de pluie qui l'arrose normalement. Il en est tombé deux fois plus à Château-Renault, 117 millimètres. Ailleurs, dans le département, on est souvent entre 90 et 110 millimètres. Pas suffisant pour écarter la menace d'une sécheresse dans les mois qui viennent.

"La végétation est en plein développement donc les besoins en eau sont importants. Pour l'été qui se profile, on part avec des conditions qui sont, disons, à surveiller - Pierre Bonnin, chef du centre de Météo France Tours

Un mois de mai et un printemps plus frais que la normale

Coté chaleur, on retiendra qu'à 13,1 degrés, la température moyenne à Tours est restée un degrés en-dessous de la normale, en mai. Sur l'ensemble du printemps, il a fait un demi-degrés de moins que ce qu'on aurait pu attendre. Ca n'est pas dramatique, mais c'est inhabituel puisque ce n'est arrivé que sept fois, ces 30 dernières années.