Indre-et-Loire: l'isolation à 1 euro devient source de harcèlement téléphonique

Le programme "Isolation à 1 euro" lancé par le gouvernement donne lieu à de plus en plus de dérapages. En Touraine, les propositions alléchantes se multiplient au téléphone mais des centaines de Tourangeaux se plaignent d'être victimes d'un véritable harcèlement téléphonique.

Indre-et-Loire, France

L'association de défense des consommateurs, du logement et du cadre de vie, la CLCV, croule sous les demandes d'aide des personnes victimes de harcèlement téléphonique pour leur vendre des travaux d'isolation à 1 euro. On sait que ce programme est une idée du ministère de l'écologie, qu'il s'agit d'une aide au financement de travaux délivrée par les grands fournisseurs d'énergie comme Engie ou Total. Mais cette isolation pour 1 euro est aujourd'hui une source inépuisable de fausses promesses et d'arnaques au téléphone.

Marie-Claude Fourrier, la présidente de la CLCV en Touraine, décrit comment se passe ce véritable harcèlement téléphonique.

Ce sont souvent des serveurs qui vous annoncent que votre isolation peut être entièrement refaite pour 1 euro ou des personnes qui se présentent de la part de la mairie de votre commune, de la préfecture ou du conseil départemental. On vous met la pression parce qu'il faut que les travaux soient faits avant telle date pour bénéficier du programme d'aide au financement. On vous dit qu'on va passer à votre domicile. Et cela, c'est jusqu'à 15 à 20 fois dans la journée. C'est épouvantable, trompeur et abusif! -Marie-Claude Fourrier, CLCV

Les numéros de téléphone commencent souvent de la même façon et il y en a derrière qui ne sont pas les mêmes, aussi c'est difficile de les retenir. Une Tourangelle harcelée par ces propositions depuis début octobre témoigne. Elle raconte le premier coup de fil qu'elle a reçu d'un soi-disant artisan spécialiste de l'isolement des combles.

J'ai dit que cela ne m'intéressait pas mais il a continué à me harceler tous les jours. J'ai noté: 5 fois le 9 octobre, 3 fois le 10 octobre, 5 fois le 18 octobre, 3 fois le 19 octobre, le 24 octobre 1 fois. Cà commence par 09 85 70 et après c'est une panoplie de numéros différents. Comme j'étais excédée, j'ai porté plainte à Bloctel. Et j'attends la suite...-une Tourangelle victime de harcèlement téléphonique

Bloctel est une solution pour tenter de faire cesser ces appels téléphonique et la CLCV peut aider les victimes de ce genre d'arnaque si jamais elle se sont engagées dans un contrat dont elles ne veulent plus. Il faut savoir que le principe de l’aide à l'isolation est le suivant : vous déboursez 1 euro symbolique pour 70 m² d’isolation et vous ajoutez ensuite 10 euros par mètre carré supplémentaire. Pour des combles de 80 m², vous paierez ainsi 101 euros. Il faut savoir aussi que cette aide est uniquement réservée aux personnes aux revenus modestes et que la date limite pour en bénéficier est le 31 décembre 2020.