Indre-et-Loire : la LPO s'inquiète d'une "hécatombe de rapaces victimes de tirs"

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) Centre-Val de Loire estime que depuis l'ouverture de la chasse, les découvertes de rapaces victimes de tirs se multiplient. Or, ces espèces sont strictement protégées.

Le 5 novembre dernier, près de Cigogné, un milan royal a été découvert criblé de plomb, selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Centre-Val de Loire. Dans un état critique, le rapace a été confié à un vétérinaire puis récupéré par un bénévole de l'association avant d'être emmené au centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Indre-et-Loire où il est toujours en soins.

La LPO dit regretter "une hécatombe de rapaces victimes de tirs" depuis l'ouverture de la chasse. Elle rappelle que ces espèces sont pourtant protégées depuis plus de 40 ans en France. "Au cours des trois dernières années, 87% des 109 rapaces plombés pris en charge par les centres de soins gérés par la LPO ont été reçus entre début septembre et fin février, soit entre les dates d’ouverture et de fermeture générales de la chasse en France", écrit l'association dans un communiqué.

Des faits passibles de 3 ans de prison

Elle réclame plus de moyens d'investigation pour permettre à l'Office français de la biodiversité (OFB) de retrouver les tireurs. Car si la destruction d’une espèce protégée est en théorie passible de 3 ans d’emprisonnement et de 150.000€ d’amende, dans les faits, "la plupart des plaintes sont classées sans suite".