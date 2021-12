Indre-et-Loire : le département aura sa propre filière de production d'hydrogène afin de lutter contre le CO2

Une journée de mobilisation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports s'est tenue ce mercredi à l'espace Malraux à Joué-lès-Tours. L'occasion pour le SIEIL (le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) de faire le point sur les projets à venir et ceux déjà existants comme les bornes de recharges électriques sur la voie publique.

Pour le moment dans le département nous en sommes à 950 points de recharge électrique, l'objectif est d'arriver à 2 000 pour la fin 2022 car les ventes de véhicules électriques ou hybrides ont presque triplé entre 2019 et 2021 en passant de 1 590 à 4 200 en Indre-et-Loire.

L'Indre-et-Loire lance sa filière de production d'hydrogène

A horizon 2024 notre département aura sa propre filière de production d'hydrogène. Une production en partenariat entre la Métropole de Tours, les communautés de communes de Touraine Vallée de l'Indre et de Loches Sud Touraine ainsi que la société STMicroelectronics. D'ici 2024 un site doit voir le jour à Neuillé-Pont-Pierre en plus de celui de Sorigny appelé à se développer. L'hydrogène produit sera ensuite transporté dans la société Franco-Italienne STMicroelectronics qui sera chargée du process industriel. Dans un second temps, la production d'hydrogène sera plus importante explique Jean-Luc Dupont le président du SIEIL 37 : "Cela permettra de développer à l'horizon de 2030 une production qui serait beaucoup plus conséquente, la Métropole de Tours assurerait elle aussi une partie des usages notamment avec les bennes d'ordures ménagères qui sont des outils qui consomment énormément d'énergie, ce qui permettrait de faire une collecte propre en limitant les émissions de particules mais aussi de réduire le niveau sonore. C'est du gagnant gagnant pour le territoire".

A l'occasion de cette première journées des mobilités et des territoires, une convention a été signée pour la mise en place du "disque vert" qui permet de contrôler la durée de stationnement gratuit (2 heures) pour les véhicules propres. Cette convention sera proposée aux villes adhérentes du SIEIL en Indre-et-Loire (à l'exception de Tours qui n'en fait pas partie).