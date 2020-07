Indre-et-Loire : Le Petit-Pressigny en pleine enquête publique sur un projet d'installation de huit éoliennes

Une enquête publique a démarré le 2 juillet et va se terminer le 3 août au Petit-Pressigny. Elle porte sur un projet d'installation de huit éoliennes de 200 mètres de haut sur la commune de 330 habitants, dans le sud-Touraine. Le promoteur se veut rassurant, puisqu'il annonce une installation à au moins 500 mètres des premières habitations. Pas de quoi rassurer certains habitants. Un collectif s'est créé pour s'opposer à ce projet, en l'occurrence l’Apep, l'association de protection de l’environnement pressignois.

Des projets déposés dans plusieurs communes du sud-Touraine pour une quarantaine d'éoliennes

L'idée d'installer des éoliennes au Petit-Pressigny remonte à 2017. L'ancien maire avait démarché des promoteurs. En mars 2018, les habitants ont été informés de ce projet de huit éoliennes, à deux kilomètres du centre-bourg, sur le plateau. C'est à ce moment que l'association a été créée. "Voilà deux ans qu'on se bat contre le projet" dit son président. "On a beaucoup de mal, ça va être très difficile je ne vous le cache pas" concède Dominique Vandeweghe. Des tracts, des courriers ont été distribués dans les boîtes aux lettres, jusque dans les communes voisines. Pour l'instant, peu d'habitants se sentent concernés, la preuve le peu de gens qui sont venus remplir le registre d'enquête publique. "Ils ont tord" explique Dominique Vandeweghe. "Quand le projet sera validé, il sera trop tard". Trop tard aussi pour se battre contre tous les autres projets en cours. Il estime à une quarantaine d'éoliennes actuellement à l'étude autour du village, notamment à Charnizay, Boussay, Bossay-sur-Claise, et même une soixantaine si on englobe tout le sud-Touraine. A ce jour, aucun projet n'a abouti. L'Indre-et-Loire est l'un des rares départements en France à n'avoir aucune éolienne sur son territoire.