Indre-et-Loire : Le ramassage des ordures ménagères perturbé mais assuré dans la Métropole Tours Val-de-Loire

Tours Métropole Val-de-Loire a mis en place, depuis le 18 mars 2020, un nouveau calendrier de collecte des déchets ménagers.

Jean-Luc Galliot, Vice-président de la métropole en charge de ce service, appellent les tourangeaux "à la patience et au civisme".

Le service de collecte des ordures ménagères est, comme d'autres services, confronté à l'absence de certains personnels, contraints de rester à domicile, d'autres confinés pour raisons de santé.

"On assure un service minimum" explique Jean-Luc Galliot, "seules les ordures ménagères sont collectées, il n'y aura pas de collecte sélective (bacs jaunes et bacs verts) jusqu'à nouvel ordre et les déchetteries sont également fermées."

Par ailleurs, il est recommandé de bien fermer les bacs de poubelles et de ne pas déposer des sacs à côté qui pourraient couler ou se déverser sur la rue.

Le calendrier de collecte des ordures ménagères s’adapte au jour le jour et garantit un niveau de collecte qui préserve un service public minimum et la salubrité publique sur le territoire de la Métropole.

Pour retrouver les jours de collectes dans les différentes communes de l'agglomération :

www.tours-metropole.fr