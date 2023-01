Indre-et-Loire : le retour du gel hivernal va faire du bien à la nature

Le gel devrait faire son retour dès la nuit de mardi 17 à mercredi 18 janvier, en Indre-et-Loire, et dans la plupart des régions françaises. Jusqu'ici, l'automne et l'hiver ont été exceptionnellement doux et ça a déjà des conséquences visibles dans la nature.

Le retour de températures négatives était espéré par beaucoup d'agriculteurs, dont Guillaume Brisard. Il cultive notamment cinq hectares de poires bio à Saint Branchs, entre Tours et Loches, et sur certains arbres, il y a déjà quelques fleurs : "j'ai vu des fleurs éclore, c'est vraiment minime, environ un bouton sur 10.000. Ça ne changera rien à ma production, mais le problème, c'est qu'auparavant, à ce moment de l'année, on avait zéro fleur sur 10.000 boutons" constate l'arboriculteur*. "C'est un signe supplémentaire du dérèglement climatique qui nous dit que l'on ne va pas dans le bon sens*".

Et au-delà des quelques fleurs déjà sorties, il y a aussi beaucoup de bourgeons gonflés, ce qui montre que la fleur n'est pas loin. C'est qu'il faudrait, c'est davantage de jours froids, comme ceux de cette semaine, pour permettre à la nature de se mettre totalement au repos "Si l'arbre n'a pas de repos l'hiver, le retour en végétation est plus fragile. Le gel sert aussi à diminuer les populations d'insectes et de champignons. S'il n'y a pas de gel l'hiver, on retrouve d'autant plus de ravageurs au printemps. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe depuis quelques années. Le gel l'hiver, c'est cohérent, contrairement au gel de printemps".

Des abeilles déjà à la recherche de pollen

Cette douceur inhabituelle a bouleversé aussi les habitudes des abeilles : pour elles, l'hiver idéal, c'est du froid et du temps sec entre le 15 novembre et le 15 février. Dans ces cas-là, elles restent groupées dans la ruche pour la réchauffer, et elles consomment très peu de réserves. Cette année, le scénario est bouleversé : Il fait tellement doux, que les abeilles sont déjà ressorties des ruches de Michael Préteseille, au rucher de la dame blanche, à Civray-de-Touraine : "Les abeilles sortent déjà butiner. Elles vont chercher les premiers pollens qu'elles peuvent trouver. Le réchauffement climatique a fait qu'on a déjà malheureusement quelques arbres qui sont en pollen. J'ai vu des noisetiers dans lesquels ils avaient déjà du pollen alors qu'on en a plutôt autour du 15 février d'habitude".

Le coup de froid de cette semaine devrait les pousser à se réfugier dans leurs ruches et à reprendre leurs habitudes hivernales. Encore faut-il que les apiculteurs s'assurent qu'elles n'aient pas trop entamé les réserves ces dernières semaines, quand elles étaient plus actives que prévues : "C'est bien si il leur reste assez de nourriture pour passer ces coups de froid. Tout le travail des apiculteurs, ça va être de surveiller les colonies juste après ce coup de froid pour s'assurer qu'elles aient assez à manger jusqu'au 15 mars". Des ruches, Michael Préteseille en a plus de 500 réparties un peu partout en Indre-et-Loire sur des sites remarquables comme certaines châteaux,