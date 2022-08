Indre-et-Loire : les chemins forestiers interdits à tout véhicule jusqu'à dimanche par peur des incendies

L'Office National des Forêts l'annonce ce mardi soir dans un communiqué : la circulation des véhicules sera interdite à partir de mercredi 3 août à 13H et jusqu'au dimanche 7 août inclus. Compte tenu de la sécheresse et des températures caniculaires, le risque d'incendie est trop élevé.

Selon les prévisions de Météo France, le mercure pourrait frôler les 38 degrès à l'ombre, mercredi 3 août. Pour limiter les risques d'incendie, toutes les routes forestières qui sont habituellement ouvertes à la circulation vont fermer, demain, à 13H. Le passage de tout type de véhicule est interdit jusqu'à la fin du week-end prochain. Pas question non plus de faire des travaux mécanisés sur l'ensemble des massifs domaniaux pendant ces quatre jours et demi.

Neuf incendies sur dix sont d'origine humaine et la moitié est dûe à une imprudence

Cette mesure exceptionnelle est justifiée par un cocktail exceptionnel lui-aussi : la sécheresse qui dure depuis des mois et des températures durablement supérieures aux normales saisonnières. Le risque d'incendie est maximum. L'ONF rappelle que 90% des feux sont d'origine humaine et que 50% d'entre eux sont dus à une imprudence.

Des statistiques à garder en tête si vous partez vous promener à pieds dans les bois, ces jours-ci, puisque ça reste autorisé. Par ailleurs, si vous êtes témoin d'un début d'incendie, donner l'alerte en appelant le 18 ou 112 en étant le plus précis possible sur la localisation du sinistre.