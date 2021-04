Indre-et-Loire : les élus tirent la sonnette d'alarme sur la forte hausse des taxes sur les ordures ménagères

"C'est un moment historique"! C'est ainsi que le président de la Métropole de Tours, Wilfried Schwartz, entouré des présidents et présidente des dix intercommunalités d'Indre-et-Loire, qualifiaient ce jeudi la réunion consacrée aux déchets ménagers. Il faut dire que le discours, quelque soit l'étiquette politique, est unanime : il faut trouver une solution pour enrayer la hausse des taxes sur les ordures ménagères en Indre-et-Loire. Ces taxes ou redevances vont fortement augmenter dans les prochaines années, mettent en garde les élus tourangeaux. "J'entends dans certains secteurs du département, les augmentations qui sont prévisibles. Franchement, parfois, on peut parler de flambée. Nous, on essaiera de contenir", explique Gérard Henault, président de la communauté de communes Loches Sud Touraine.

C'est le législateur qui impose ces taxes. Il nous demande de les prélever et impose aux collectivités de trouver des solutions - Jean-Luc Dupont, le président le Communautés de communes Chinon Vienne Loire.

Une situation qui s'explique par la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) imposée par l'Etat. Elle vise à taxer plus fortement l'enfouissement des déchets pour encourager des modèles plus écologiques et plus vertueux. En 2020, la TGAP était de 18 euros par tonne enfouie. Elle passera à 30 euros en 2021, et 65 euros en 2025, soit un coût multiplié par 4. Tout cela dans un contexte de saturation des deux sites d'enfouissement tourangeaux. Celui de Sonzay sera en activité jusqu'en 2029, mais celui de Chanceaux-près-Loches fermera en 2024. Par ailleurs, l'incinérateur de Chinon (UVOM) devra lui aussi fermer en 2025. Il ne répond plus aux normes actuelles, "alors qu'il permet d'économiser 800.000 euros de chauffage par an au Centre Hospitalier de Chinon", explique Jean-Luc Dupont, le président le Communautés de communes Chinon Vienne Loire.

Du coup le président de la Métropole de Tours, ainsi que tous les présidents des intercommunalités d'Indre-et-Loire tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, il y a urgence à créer d'ici ces prochaines années une unité de valorisation des déchets, tant du point environnemental que fiscal. "Soit on va faire incinérer nos ordures ménagères à Blois ou à Chartres, avec un coût de transport important et une empreinte carbone fortement dégradée" explique Gérard Henault "soit, et c'est notre volonté, on trouve une solution locale".

Il faut absolument créer une unité nouvelle pour contenir la hausse des taxes - Vincent Morette

Les élus militent donc pour la création dans la Métropole de Tours, d'une unité de valorisation des poubelles grises ou noires d'ici cinq ans (UPEV pour Unité de Production d'Energie Verte). Un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros. "La proposition que l'on a, c'est de traiter ces déchets pour pouvoir en faire un combustible qui permettra soit de chauffer des bâtiments, soit de fabriquer de l'électricité et donc de fabriquer de l'hydrogène" détaille Vincent Morette, de la Communauté de Communes Touraine Est Vallées. Pour les déchets des bacs jaunes, c'est le futur centre de tri de Parçay-Meslay qui sera compétent d'ici 4 ou 5 ans. Il rajoute :"La première difficulté sera de trouver le lieu avec les réticences locales. Il faut assurer le financement (au moins 65 millions d'euros). Et puis entre le temps de la construction, les autorisations administratives, il faut plusieurs années. Vous voyez bien que la situation devient urgente".

Cet UPEV sera calibré pour l'ensemble du département d'Indre-et-Loire. Il devra aussi retraiter les biodéchets et recevoir la validation de l'Etat et de la Région Centre qui pilote le schéma régional d'élimination des déchets (Sradet).

Il faut continuer de trier sinon les hausses seront encore plus fortes

Par ailleurs, il faudra continuer de bien trier, pour éviter une flambée des taxes et contenir la hausse dans les prochaines années. Gérard Henault est d'ailleurs clair à ce sujet. "Le plus compliqué dans cette nécessaire pédagogie, c'est qu'il faut bien comprendre que le temps où on fourrait les poubelles dans les trous, c'est fini. Si en plus de cette situation, on trie mal, ça sera dix fois pire que ça. Il faut serrer les dents, sinon on va vraiment se prendre des augmentations qui seront terribles".