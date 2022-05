Indre-et-Loire : les refuges recueillent plus d'animaux sauvages à cause de la sécheresse

Dans le petit local de l'association Sauve qui plume, à Chanceaux-sur-Choisille, c'est un peu la cacophonie, à l'heure du nourrissage. Les piverts, bergeronnettes et mésanges piaffent d'impatience, dans leurs petites cages, à la vue des vers, larves et fourmis qui leur serviront de quatre heure. Le faucon pèlerin, visiblement plus affamé que les autres, sera prioritaire. Âgé d'à peine deux mois, il a été recueilli à la centrale nucléaire de Chinon, où il était tombé du nid.

Tous se trouvent au refuge depuis quelques semaines, victimes, pour certains, de la sécheresse. "On a eu beaucoup d'arrivées de jeunes hérissons, explique Manon, l'une des stagiaires, qui fera la saison estivale en tant que soigneuse animalier. En ce moment, les mères ont du mal à manger et à trouver à manger pour leurs petits car les hérissons se nourrissent principalement d'escargots ou de limaces, des animaux qui ne sortent pas quand il ne pleut pas. Donc, pour s'alimenter, ils sortent la journée mais c'est dangereux pour eux. Ils sont moins habitués aux chaleurs diurnes, les mouches les parasitent et les prédateurs sont présents."

Manon, l'une des stagiaires, nourrit des petites mésanges © Radio France - Adrien Bossard

Les oiseaux migrateurs, eux, parviennent à se nourrir malgré la sécheresse. Mais quand il fait trop chaud, leur organisme ne suit pas toujours. "Les martinets, par exemple, quand il y a des périodes de fortes chaleurs comme on vient de vivre, ils tombent au sol et n'arrivent plus à redécoller", poursuit Manon.

130 animaux sauvages actuellement recueillis

L'autre phénomène qui sature le centre de sauvegarde des oiseaux et petits mammifères de Chanceaux-sur-Choisille, c'est le jardinage. En passant la tondeuse ou la débroussailleuse chez eux, les particuliers blessent malencontreusement des espèces. Et en plus, comme les moissons sont de plus en plus précoces, les oiseaux ne sont pas encore sortis de nid, et il arrive que certains passent dans les machines. C'est arrivé il y a quelques jours avec un busard.

Actuellement, Sauve qui plume recueille 130 animaux sauvages. Une affluence malheureusement classique avant l'été. Yves Sionneau, le responsable, est obligé de faire un tri. "Cette période de l'année est la plus chargée pour nous. De début mai à fin août, ça n'arrête pas. Alors, on fait une sélection en fonction des espèces, on n'a pas le choix. Ça ne sert à rien de récupérer des animaux pour les remettre sur pattes si on ne peut pas s'en occuper comme il faut. Moi, derrière, j'ai une logistique qui ne suivrait pas si j'acceptais tout. Les animaux, il faut les soigner, les nourrir... Hier, j'ai fini à 23h car les insectivores, ils mangent toutes les deux heures !"

Lorsque les portes de l'association sont fermées, les particuliers peuvent déposer les animaux dans des boites aux lettres, en fermant le cadenas. © Radio France - Adrien Bossard

On a tendance à croire que quand un oiseau tombe du nid, la mère ne reviendra pas, mais ce n'est pas toujours le cas

Pour éviter de surcharger le centre, Yves Sionneau appelle au bon sens. Il ne faut pas systématiquement ramener des oiseaux tombés du nid. "On a tendance à croire que quand un oiseau tombe du nid, la mère ne reviendra pas, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, il suffit de remettre le petit en hauteur, sur un arbre, et les parents viennent le chercher car ils ne sont pas bien loin. La nature fait mieux les choses que l'Homme. Nous ne sommes que des nourriciers et on fait avec les moyens du bord. On ne remplacera jamais les parents qui, eux, donnent la nourriture adéquates à leurs oisillons. On ne fait que de la substitution."

Avant d'être relâchés dans la nature, les animaux sont en quelques sortes testés. Les oiseaux, par exemple, s'offrent quelques allers-retours dans la grande volière de 25 mètres de long pour voir s'ils sont aptes à prendre leur envol.