Indre-et-Loire : nouvelle restriction d'eau sur la Vienne en raison de la sécheresse

Indre-et-Loire, France

La Préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de prendre de nouvelles mesures de restriction d'eau en raison de la sécheresse. Elle explique que les pluies inégales des 17 et 18 août ont permis une amélioration temporaire des débits de certains cours d'eau, principalement au nord de la Loire. Mais la Vienne, dont le bassin versant a peu bénéficié de ces précipitations, a franchi son seuil de d'alerte et rejoint la liste des cours d'eau en restriction.

Liste des cours d'eau en restriction

Dans ces cours d'eau et dans un couloir de 200 m de part et d'autre, les prélèvements d'eau directs ou indirects sont restreints à compter du jeudi 22 août 2019 à 0 heure.

• La Vienne

• la Creuse et ses affluents à l'exception de la Gartempe, de la Claise et de l'Esves

• le Brignon et ses affluents

• la Manse et ses affluents

• l'Arche et ses affluents

• la Cisse et ses affluents à l'exception de la Brenne

• la Choisille et ses affluents

• la Maulne et ses affluents.

La carte des restrictions du Jeudi 22 août 2019 - Préfecture Indre-et-Loire

Liste des cours d'eau ayant franchi leur seuil d'interdiction de pompage (pas de changement)

• l'Indre et ses affluents (y compris l'Indrois et ses affluents, et l'Echandon) à l'exception de la Riasse et des ruisseaux de Boutineau, de Chantereine, de Rochette, de Sennevières, de Verneuil et de Vitray

• le Cher et ses affluents

• le Lathan et ses affluents

• la Claise amont et aval et ses affluents à l'exception du Brignon

• la Veude et ses affluents

• le Négron et ses affluents

• la Veude de Ponçay et ses affluents

• la Bourouse et ses affluents

• le ruisseau des Gaudeberts et ses affluents

• le ruisseau de Parçay et ses affluents

• la Roumer et ses affluents

• la Bresme et ses affluents

Par ailleurs, les cours d'eau suivants restent placés en restriction anticipée pour les irrigants:

• la Dême et ses affluents

• le Long et ses affluents

• l'Escotais et ses affluents

• la Fare et ses affluents à l'exception de l'Ardillière

• le Changeon et ses affluents

• l'Aigronne et ses affluents.

Par ailleurs, les mesures suivantes de restriction ou d'interdiction à l'ensemble du département sont maintenues :