Indre-et-Loire : pas de baignade dans plusieurs lacs à cause des cyanobactéries

Alors que l'Indre-et-Loire voit enfin le soleil, plusieurs points d'eaux sont fermés à la baignade par l'Agence Régionale de Santé (l'ARS). La cause ? Un trop fort taux de cyanobactéries. Mortelles pour les animaux et dangereuses pour la santé des hommes, elles provoquent des problèmes digestifs et d'irritation de la peau. Parmi les points d'eaux concernés : le lac de Château-la-Vallière, le lac des Bretonnières à Joué-les-Tours et le lac de Hommes.

La baignade n'a pas été ouverte de la saison

"Avec le mauvais temps et les baignades interdites, on fait un début de saison difficile" se désole Christophe Deplanques. Il gère la guinguette et le restaurant du lac de Hommes, où se détendent habituellement les baigneurs. Mais depuis le début de la saison, un bandeau rouge interdit l'accès à l'eau. "Si on avait su, on serait peut-être pas venu ici..." souffle Gérard, en vacances avec sa femme et ses deux petites-filles.

Au lac de Hommes, Christophe Deplanques est le gérant de la guinguette et du restaurant. © Radio France - Solène Gardré

Beaucoup découvrent l'interdiction en arrivant sur place. "On a des visiteurs très mécontents" raconte le sauveteur Pierre Philipponneau. Une zone est en réalité accessible à la baignade, avec jeux et château gonflable, mais elle est payante. Une différence de réglementation due au fait que les cyanobactéries se développent moins en eaux profondes. "Evidemment, les visiteurs sont frustrés de pouvoir seulement se baigner en payant" explique le sauveteur.

Moins de fréquentation

Une législation hors de la portée des commerçants, qui se désolent surtout de voir leur saison malmenée. "Normalement à cette période, toutes les tables de pique-nique sont remplies" note le gérant de la guinguette Christophe Deplanques, en désignant plusieurs emplacements vides.

Le département tente bien de lutter contre les cyanobactéries. "Ils ont essayé de brasser l'eau avec des hydroéjecteurs" explique le gérant. "Mais a priori, ce n'est pas encore suffisant..." constate Christophe Deplanques qui espère une baisse du taux, pour que la saison puisse enfin décoller.