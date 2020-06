Indre-et-Loire : pas de véritable amélioration de la qualité de l'air pendant le confinement

A-t-on respiré mieux pendant le confinement ? C'est la question a laquelle répond Lig'Air le réseau de surveillance de la qualité de l'air dans la région Centre Val de Loire. Il a mesuré et analysé les composantes de notre air ces derniers mois. La bonne nouvelle c'est qu'on note une baisse de 50% des niveaux de dioxyde d'azote, ce gaz qui sort des pots d'échappement des voitures. En revanche la qualité de l'air n'est pas meilleure à cause d'autres sources de pollution.

Ces derniers mois Lig'Air remarque une augmentation des particules en suspensions. Ces petites poussières émises par les combustions dues à l'usure des plaquettes de freins, des pneus et surtout à l'agriculture. Il a, en effet, fait beau ce printemps et il y a eu beaucoup de travaux agricoles. A cela on ajoute les apports d'engrais dans les champs et on obtient cette hausse de particules fines.

Une hausse de la pollution due au chauffage pendant le confinement

L'autre conséquence importante du confinement c'est l'augmentation de 15 à 20% de la pollution due au chauffage d'après Lig'Air comme les gens sont plus restés chez eux ils ont fait plus chauffer les radiateurs et ont donc plus pollué.

Mais l'association veut rester optimiste, selon elle les habitudes des Tourangeaux changent. D'abord grâce à la météo bien plus douce et qui fait baisser l'utilisation du chauffage. Ensuite les gens vont selon Lig'Air modifier leur manière de vivre en privilégiant notamment les transports comme le vélo ou les trains et donc pas forcément se ruer tout de suite sur leurs voitures.