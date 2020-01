Indre-et-Loire : permis de construire signés par la préfète pour cinq éoliennes dans le Lochois

Malgré une deuxième enquête publique défavorable au projet éolien de l'entreprise Wolkswind sur Vou et La-Chapelle-Blanche-Saint-Martin, la préfète d'Indre-et-Loire a signé les permis de construire et d'exploiter. Les élus et les habitants sont choqués.