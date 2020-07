Indre-et-Loire : Precious Plastic Touraine Val de Loire, le projet star du budget participatif du département

Ce projet qui a pour but de recycler des objets en plastique et d'en faire des objets design a récolté le plus de votes sur la plateforme du conseil départemental destinée à choisir ceux qui bénéficieront du budget participatif. 913 voix pour encourager à cette initiative écoresponsable.

C'est l'un des projets phare du conseil département d'Indre-et-Loire en 2020. 116 projets finalement sont sélectionnés pour bénéficier de son budget participatif. Les Tourangeaux ont voté. 46.312 voix ont été enregistrées pour départager les 300 projets citoyens à but non lucratifs en lice.

58 projets sont primés pour les moins de 18 ans et 58 projets pour les plus de 18 ans, sur l’ensemble des 19 cantons du département. Pour les plus de 18 ans c'est le projet "precious plastic touraine val de loire" qui a rassemblé le plus de votes. Il consiste à développer un "atelier partagé de recyclage de plastiques" à La Riche. Le projet a reçu 913 votes.

Une immense fierté pour Christophe Jarre le président de l'association à l'initiative de ce projet. Son atelier s'est installé dans le "Fun Lab" de MAME, 48 boulebard Preuilly à Tours. C'est une cette toute petite pièce qu'il fait ses premières créations. Ses outils : Un four, une presse pour t-shirt et évidemment ces petits morceaux de plastique recyclés de toutes les couleurs.

L'atelier de recyclage est encore sommaire mais grâce au budget participatif les choses vont changer. "Notre objectif est de recycler le plastique de Touraine en circuit court. Le plastic nous l'avons à côté de chez nous pour fabriquer des objets durables et désirables, des objets design. Quand a été lancé le budget participatif on venait juste de créer l'association precious plastic touraine avec cette objectif de créer cet atelier de recyclage de plastic et du coup le dispositif du budget participatif était idéal pour nous : il financera les machines de recyclage", raconte Christophe Jarre.

"Tout le monde consomme du plastique, tout le monde voit la pollution plastique et nous ne savons pas comment résoudre cela. Nous, on arrive avec une solution parmi d'autres. On voit qu'il y a une adhésion assez franche, toute catégories de population confondues", se réjouit-il. "Le plastique est en train d'asphyxier notre planète et ce que l'on produit n'est pas recyclé donc il y a vraiment une urgence et nous on pense que le recyclage, sous cette forme communautaire, participative et citoyenne a vraiment une carte à jouer", espère l'entrepreneur.