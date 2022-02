Indre-et-Loire : quatre communes vont bénéficier d'un adoucisseur d'eau collectif

7. 000 des 51. 000 habitants de la Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre vont bénéficier d'un adoucisseur d'eau collectif dont l'équipement a été construit à Pont-de-Ruan. Près de 300. 000 euros d'investissement et la fin des ennuis avec le calcaire qui endommage les appareils électroménagers type lave linge. Eric Loizon est le maire de Thilouze ainsi que le président de la communauté de communes : "L'idée est née de la concertation avec les spécialistes et les techniciens, cela nous a amenés à se poser la question de l'intérêt d'un adoucisseur collectif plutôt que la multiplication d'adoucisseurs individuels, cela nous a paru intéressant de tenter cette opération collective pour en faire profiter le plus grand nombre. Il est vrai que c'est un coût financier mais nous pouvions nous le permettre parce que la délégation de service public nous laissait la possibilité de placer cet investissement. Ce qui comptait pour nous est qu'il n'y est pas d'augmentation pour l'usager et c'est l'essentiel".

Les communes concernées sont Artannes, Pont-de-Ruan, Saché et Thilouze, c'est près de 3. 000 foyers. Pour le moment l'usine de traitement est en phase de réglages, la mise en service pourrait intervenir d'ici une quinzaine de jours.