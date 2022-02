Indre-et-Loire : un premier cas de grippe aviaire détecté dans une ferme de Beaumont-Village

Un premier cas de grippe aviaire a été détecté par les services de l'État en Indre-et-Loire, dans une ferme pédagogique de Beaumont-Village. Les analyses ont été faites le 12 février et la présence du virus confirmée le mardi 15 février. C'est un lot de 30 poules qui est touché, tous les animaux vont donc être abattus par les services vétérinaires.

Pour éviter toute propagation, la préfecture d'Indre-et-Loire a mis en place une zone réglementée autour du site concerné, afin d'empêcher toute sortie et toute entrée d'oiseaux dans le secteur. Cette zone se décline en deux secteurs : la zone de protection (ZP), qui se situe dans un rayon de 3 km autour du foyer et qui touche partiellement les communes de Beaumont-Village, Orbigny et Genillé, et la zone de surveillance (ZS) élargie à 10 km autour du foyer (voir carte ci-dessous).

La zone réglementée se décline en zone de protection (en rose) et en zone de surveillance (jaune). - Préfecture d'Indre-et-Loire

Des visites et des prélèvements seront réalisés par les vétérinaires dans ces zones les prochains jours.