Indre-et-Loire : une recyclerie ouverte à Saint-Antoine-du-Rocher pour des objets destinés à la déchetterie

Indre-et-Loire, France

Une inauguration mardi 12 novembre à Saint-Antoine-du-Rocher, au nord de Tours. La communauté de communes de Gâtine-Choisilles et Pays de Racan ouvre une recyclerie, sur le site de la déchetterie. Le bâtiment aura coûté 500.000€. La structure est gérée par une entreprise solidaire, Tri 37. Les habitants peuvent déposer des objets qu'ils comptaient jeter, des objets qui souvent peuvent avoir une seconde vie. L'idée est évidemment de réduire les déchets sur le secteur, et parallèlement, de donner du travail à des gens qui sont aux minimas sociaux, ou chômeurs de longue durée. "Les freins en zone rurale sont plus importants pour retrouver du travail, notamment la distance" explique Eric Lachabrouilli, le directeur de Tri 37, entreprise solidaire basée à La Riche. "Les gens sont plus isolés encore. Cette expérience à Saint-Antoine-du-Rocher nous permet d'être au plus prêt de ces publics pour leur permettre de rebondir".

Il y a une évidence d'essayer de faire quelque chose avec ces objets en bon état, et qui marchent. Eric Lapleau, vice-président en charge du développement durable à la Communauté de Communes

Redonner du travail à des gens en difficulté, c'est tout l'objet de Tri 37

Ils sont pour l'instant deux à travailler pour la recyclerie (ils devraient être à terme quatre à cinq salariés, des emplois financés par la vente des objets à la boutique). Depuis quinze jours, ils récupèrent des objets laissés au local ou directement déposés en déchetterie. Les objets récupérés passent par l'atelier pour être rénovés ou revalorisés, avant d'être placés dans la boutique de dépôt-vente. Elle ouvre ses portes vendredi 15 novembre, sur un espace de 320m². Les responsables de la comcom estiment que 60 à 80 tonnes d'objets pourraient retrouver une deuxième vie chaque année, et donc ne pas être enfouis à Sonzay, à quelques km de là. A terme, la collectivité et Tri 37 prévoient la mise en place de navettes pour venir chez les particuliers récupérer des objets qu'ils comptent jeter.