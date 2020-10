Indre-et-Loire : une rivière de contournement du Cher est en train de voir le jour à Savonnières

Les travaux de création d'une rivière de contournement du Cher à Savonnières sont entrés cette semaine dans une phase spectaculaire. A terme, ce nouveau bras de la rivière doit permettre de faire passer les poissons migrateurs, mais aussi les canoës et bateliers du Cher.

A Savonnières, depuis le début de la semaine, les engins de chantier sont en train de former deux parois étanches en béton le long du nouveau bras du Cher qui va être créé. Des parois qui seront invisibles à l'avenir, assurent les responsables des travaux qui sont menés depuis août dernier. L'objectif, c'est d'aboutir à une nouvelle rivière de 250 mètres de long, parallèle au Cher, qui va permettre aux poissons migrateurs de poursuivre leur traversée, ce qui est aujourd'hui très difficile pour eux, mais qui est pourtant une obligation réglementaire. C'est ce qu'on appelle "la continuité écologique du Cher".

Un chantier hors normes

C'est donc un chantier très technique qui est donc en cours à Savonnières, un projet étudié pendant plusieurs années, et vraiment peaufiné dans le détail depuis plusieurs mois. Ce qui change avec un chantier traditionnel, c'est bien sûr la proximité avec le Cher. Vincent Loison est le directeur technique du Nouvel Espace du Cher, le syndicat créé pour gérer la rivière et ses affluents. "Le sable qu'on a dans le sol est complètement meuble. Il ne se tient pas. Donc s'il y a de l'eau qui circule dedans, il s'effondre au moment où l'on construit".

D'où la nécessité de construire deux parois étanches en béton de chaque côté de la future rivière de contournement, des parois souterraines, pour lesquelles il a fallu faire venir une machine très spéciale qui circule dans toute l'Europe. Avant d'arriver à Savonnières d'ailleurs, cette trancheuse, sorte de bétonnière géante, était en Pologne. "On utilise des machines qui ne sont pas courantes, qui sont une immense trancheuse qui fait 10 mètres de long, et qui s'enfonce dans le sol en malaxant le ciment, le sable en place et de l'eau pour créer cette paroi en ciment".

La trancheuse, cet engin très particulier, circule dans toute l'Europe © Radio France - Annabelle Wanecque

Une rivière faite pour les poissons, les canoës et les bateliers

A terme, cette rivière de contournement fera 250 mètres de long, sur 23 mètres de large. L'idée est de faire passer les poissons migrateurs, aujourd'hui bloqués par le barrage de Savonnières. L'idée est aussi de faciliter les activités nautiques. "Tant qu'à faire un investissement aussi important, on veut valoriser l'aménagement en permettant qu'il soit utilisé par les bateaux pour contourner le barrage, notamment les canoës. La rivière a été conçue pour que les bateliers du Cher de Savonnières puissent passer leurs bateaux par cette rivière de contournement pour aller sur la Loire".

Vincent Loison, le directeur technique du Nouvel Espace du Cher Copier

L'opération va coûter plus d'un million 350.000 euros hors taxes. Elle est notamment financée par le département, la région et l'Agence de l'eau. Le chantier est prévu pour durer jusqu'à mi-décembre, si les conditions météo le permettent. La rivière de contournement pourrait ainsi être opérationnelle au printemps 2021, en tout cas pour ce qui est du passage des poissons migrateurs.

D'autres chantiers à venir

Ce chantier en appelle d'autres, puisqu'il va aussi falloir modifier les barrages de Grand Moulin à Ballan-Miré et de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher. Ces nouveaux travaux auront lieu dans les quatre ans qui viennent. Les barrages de Tours et de Civray-de-Touraine, eux, ont déjà été équipés.