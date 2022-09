Indre : la non préemption d'un domaine en Brenne fait polémique

Tout commence par la mise en vente du domaine de la Renardière, en cœur de Brenne, sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne. Ce vaste espace est contigu à la réserve naturelle de Chérine, où est installée la Maison de la Nature, qui accueille chaque année plusieurs milliers de touristes et d'amoureux de la Brenne.

Comme il est d'usage, le département de la Brenne peut décider de préempter et donc de se porter acquéreur du site pour en confier ensuite la gestion à la réserve. C'est d'ailleurs ce qu'il envisageait de faire. "Mais j'ai rencontré les agriculteurs qui m'ont expliqué qu'en faisant cela, nous encouragions une surenchère sur ces terres qui deviennent inabordables pour les agriculteurs, explique Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre. Je ne prendrai pas une décision qui reviendrait à tirer une balle dans le pied des agriculteurs".

L'opposition s'offusque

Un argument que ne comprend pas Anne-Claude Moisan-Lefebvre, conseillère départementale d'opposition et par ailleurs chargée de mission développement agricole. "_Au regard du prix que cela représente de défricher ces terres, on sait qu'elles n'iront pas à des agriculteurs_. Il sera plus simple de les laisser s'enfricher pour en faire un domaine de chasse. Elle est là la véritable concurrence en Brenne ! Entre les activités de chasse et les activités agricoles. Dans une période où la priorité doit aller à la souveraineté alimentaire, il y avait un coup à jouer pour le département. C'est un loupé" regrette-t-elle.

Le président du Conseil départemental assure qu'il y aura d'autres opportunités. "D'autres terres seront à vendre et cette fois, au sein même de Chérine, prés de la Maison de la Nature. Nous pourrons nous reposer la question". Mais la conseillère d'opposition hausse les épaules : "Avec l'étang du Couvent en 2017, c'est la troisième fois qu'on ne préempte pas ! Je ne comprends pas !". *

Le domaine en vente est estimé à près de 350.000 euros.

* L'étang du Couvent avait été mis en vente en 2017. Le département avait renoncé à préempter et c'est finalement la mairie de Saint-Michel-en-Brenne qui avait acheté le site pour en confier la gestion à la Maison de la Nature.