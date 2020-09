Indre : la sécheresse inquiète dans les forêts berrichonnes

Conséquence de la sécheresse qui frappe particulièrement le Berry cet été : les forêts souffrent du manque d'eau. Certains arbres sont très secs et certains meurent, comme les pins sylvestres et les chênes pédoncules. Une situation qui inquiète les propriétaires de forêts.

Bruno Jacquet, technicien forestier au CNPF, et le propriétaire de la forêt Grégoire Charrmont, sont inquiets à cause de la sécheresse.

Vous vous en êtes sûrement rendu compte si vous êtes allé vous balader en forêt récemment : de nombreux arbres sont très secs, voire dépéris. C'est le cas notamment des pins sylvestres et des chênes pédonculés, dans les forêts berrichonnes. À cause de la sécheresse qui touche très fortement l'Indre et le Cher cet été, les propriétaires de forêts sont inquiets.

"Sans faire de catastrophisme, aujourd'hui on ne peut plus être climatosceptique, ce n'est plus possible. Le climat change, on le sait depuis des années", estime Bruno Jacquet, technicien forestier au CNPF (Centre national de la propriété forestière), qui gère les forêts privées du département de l'Indre (elles représentent 90% de la surface forestière) et de la partie ouest du Cher.

Certaines espèces meurent à cause du manque d'eau

"Le climat change et on voit que certaines espèces ont du mal, par exemple les pins sylvestres ou les chênes pédonculés, qui maintenant ne sont plus forcément adaptés au climat, d'autant plus quand le sol est particulièrement difficile, avec des contraintes importantes. C'est le cas de la Brenne, avec des sols superficiels, acides, avec une très faible réserve en eau. Tout cela créé de gros déficits hydriques au niveau des sols, ce qui explique que certaines essences ne peuvent plus pousser convenablement, voire meurent", poursuit le technicien forestier.

Des pins sylvestres très secs dans les forêts de la Brenne. © Radio France - Emeline Ferry

Avec le Centre national de la propriété forestière, il aide les propriétaires de bois à gérer leurs parcelles et à adopter une gestion durable. Exemple à Nuret-le-Ferron, dans le parc naturel régional de la Brenne. Au milieu de la forêt dont il est propriétaire, Grégoire Charmont se désole. "Ça fait de la peine de voir ça au milieu d'un bois. S'il n'y avait pas encore quelques chênes encore un peu verts, ce serait vraiment une désolation", regrette-t-il. Autour de lui, les pins sylvestres sont tous très secs, voire dépéris.

Ça fait 30 ans que je travaille en forêt, c'est la première fois que je vois ce phénomène

"Quand on regarde la totalité du peuplement, sur une cinquantaine d'arbres, il y en a seulement deux qui sont encore un peu verts. Et malheureusement, je suis sûr que si on revient l'année prochaine, ils seront morts comme les autres", décrit Bruno Jacquet, qui explique que la sécheresse s'aggrave d'année en années, surtout depuis deux ou trois ans. "Ça fait 30 ans que je travaille en forêt, c'est la première fois que je vois ce phénomène".

Tenter d'implanter des espèces méridionales

Désormais, il faut donc couper ces arbres. "On ne sait pas comment on va s'en débarrasser, parce qu'ils n'ont plus ou peu de valeur marchande. Il va falloir peut-être payer pour s'en débarrasser. Et ensuite, on a une obligation de replanter derrière", ajoute Grégoire Charmont.

La problématique est donc de trouver des espèces qui pourront s'adapter au climat de plus en plus chaud. "Il va falloir qu'on s'adapte. On peut penser à certains sapins méditerranéens par exemple, ou encore des chênes truffiers, très méridionaux, qui acceptent des conditions de sécheresse importantes", explique le technicien forestier au Centre national de la propriété forestière. "Il va falloir installer ces nouvelles espèces et les tester".