Indre : la secrétaire d'Etat à l'Ecologie promet 800.000 euros pour la Brenne

A l'occasion de la journée mondiale des zones humides, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Bérengère Couillard, a choisi de venir en Brenne, à la rencontre des acteurs locaux qui font la vie et l'activité du Parc naturel régional indrien.

La visite a commencé très officiellement par un arrêt à l**'observatoire de la réserve de Chérine, à Saint-Michel-en-Brenne.** L'occasion de mesurer à vue d'œil le manque d'eau : "L'hiver n'a pas été assez pluvieux. Il manque au moins un mètre dans les étangs, s'inquiète Laurent Laroche, le président du PNR. Et s'il pleuvait cet été, ce serait bien pour le niveau des nappes, mais pas forcément pour la biodiversité."

Bérengère Couillard, secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, en visite en Brenne © Radio France - Gaelle Fontenit

La secrétaire d'Etat a bien conscience que les sécheresses à répétition, en plus de changer le paysage, entrainent des tensions : "Cela pose vraiment le problème du partage de la ressource entre les industriels, les professionnels, les agriculteurs, les particuliers. Nous allons présenter un plan en mars sur lequel nous avons travaillé avec les agences de l'eau notamment". Un changement de paradigme qui a d'importantes conséquences aussi sur la biodiversité en Brenne en favorisant le développement d'espèces invasives.

La "brigade de lutte contre les espèces invasives" supprimée faute de financement

Bérengère Couillard souligne la nécessité de lutter contre la prolifération des écrevisses américaines ou encore de la jussie, cette fleur jaune qui envahit et étouffe les rivières et les étangs. "Nous déployons notamment du budget dans le cadre du fonds vert, dont 150 millions qui sont dédiés exclusivement à la biodiversité".

Sauf qu'en Brenne, il existait une "brigade" spécialisée dans la lutte contre les espèces invasives, et que cette brigade a dû, le mois dernier, cesser son activité sur le terrain, faute de financement. Don't acte. Le président du PNR Laurent Laroche veut croire que les 800.000 euros promis par la ministre serviront, en partie, à la remettre sur pied. Pourquoi pas sous une autre forme. "Peut être avec d'autres méthodes, par exemple avec des entreprises d'insertion qui pourraient intervenir sous les directives du Parc. Ou bien travailler avec le Ministère de la Justice pour permettre à des gens qui doivent exécuter une peine, de venir le faire ici, en arrachant de la jussie". Une démarche à la fois utile écologiquement et socialement insiste l'élu.

Mieux répartir le foncier

Autre cheval de bataille du PNR : lutter contre l'acquisition de foncier à destination d'activités de loisirs, du type chasse notamment. Une pratique qui fait monter les prix. "C'est important que nous, le PNR, on puisse aider les agriculteurs déjà présents à continuer mais aussi aider ceux qui le veulent à céder leur exploitation, pour que les prix restent raisonnables et que des jeunes puissent s'installer" souligne Laurent Laroche. Une démarche historique : ce sont les agriculteurs qui ont façonné et qui entretiennent depuis les paysages brennous. La question des domaines de chasse et l'inquiétude quant à un engrillagement de la Brenne, restent prégnantes au sein du parc. "On regarde aussi à l'horizon 2050, en tenant compte du réchauffement climatique. Nous devons devenir plus vertueux. Il y a des choses que nous ne devons plus faire" insiste Laurent Laroche, qui mène en ce moment une campagne de consultation en vue de la construction de la nouvelle Chartre du parc naturel régional de la Brenne.