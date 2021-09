Indre : Blueberry, un parc solaire de 35 hectares

Reporté à cause de la pandémie de Covid, le parc solaire Blueberry a enfin pu être inauguré il y a quelques jours ! Le projet ? Près de 87 000 panneaux solaires installés sur un terrain de 35 hectares, à quelques kilomètres de Châteauroux. En fonctionnement depuis janvier 2021, ces panneaux devraient fournir de l'énergie pendant au moins 30 ans. Un projet écolo sur plein de points : un berger et des apiculteurs se sont également installés sur le terrain !

Un parc, trois communes

"Je suis très heureux de voir ça !" Marc Descouraux, le maire d'Etrechet, contemple la vaste étendue de panneaux solaires. Il ne pensait pas voir un jour ce paysage dans sa petite commune de 1000 habitants. Car c'est sur Etrechet, Déols et Diors qu'est installé le parc Blueberry. "C'est très bien que le terrain soit utilisé de cette façon... Sinon, ce serait resté une friche."

Repoussée à cause de la pandémie, l'inauguration du parc Blueberry s'est finalement déroulée le 24 septembre 2021. © Radio France - Solène Gardré

Le parc est situé sur l'ancien terrain militaire de La Martinerie. Les travaux ont commencé en 2020, et le parc a été fonctionnel en 2021. Il permet de fournir de l'énergie à l'équivalent de 17 000 habitants.

Le défi de l'énergie solaire

Derrière ce projet, l'entreprise BayWa r.e.spécialiste de l'énergie renouvelable. "Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons exploiter un terrain comme celui-ci", explique Benoit Roux, le directeur de la partie solaire. Car la technologie n'est pas évidente à installer. "Un des plus grands défis du solaire aujourd'hui, c'est de trouver les terrains", explique Benoit Roux. "Il faut qu'ils soient assez grands, mais aussi que ça ne dérange personne autour."

Un berger et des apiculteurs

"A Blueberry, nous expérimentons aussi la cohabitation avec les agriculteurs", explique Benoit Roux. Un berger a ainsi été invité à installer ses brebis dans le parc. C'est Guillaume des Fontaines qui a été sélectionné. "C'est top, ça m'a remis le pied à l'étrier après une période difficile", explique-t-il, en surveillant d'un oeil ses brebis, attroupées dans un coin du parc . "J'ai pu embaucher quelqu'un à temps partiel et étendre mon troupeau." Des apiculteurs viennent également de rejoindre le projet, et des ruches vont être installées sur le terrain.

Et le parc va très probablement s'étendre, toujours sur le site de La Martinerie. 25 hectares de plus, prévus pour une mise en service dans les années à venir. "On attend juste que la paperasse se finisse pour commencer à construire, mais il ne devrait pas y avoir de problème", sourit Benoit Roux.