Indre Nature conteste l'arrêté autorisant la chasse au blaireau en juin dans le département

La chasse au blaireau aura-t-elle lieu en juin prochain dans les 49 communes de l'Indre concernées par l'arrêté préfectoral? Pour l'association Indre Nature, c'est un non-sens. Elle porte recours sur le fond -ce qui peut prendre des années- mais également en référé contre cet arrêté. Le tribunal administratif se prononcera le 28 avril prochain. "C'est un problème de maintien d'un loisir, parce que c'est considéré comme un loisir" déclare Jacques Lucbert, président d'Indre Nature qui estime que cette période de chasse dite complémentaire, du 15 au 30 juin 2022, ne peut pas se justifier. Et qui qualifie les pratiques de la vénerie sous terre de "barbare."

"Déterrer les blaireaux, il paraît que c'est amusant. On ne conteste pas la raison d'exister de ces équipages de vénerie sous terre, quand il y a des risques sur les infrastructures, un terrier sous les voies de chemin de fer par exemple (...) Mais maintenir leur activité pour qu'ils s'amusent, non. Il y a quand même d'autres priorités par rapport au maintien des espèces" poursuit Jacques Lucbert. Un argument qui ne tient pas du côté des chasseurs, qui réfutent toute cruauté. "Je peux vous assurer que les gens qui pratiquent la chasse sous terre font très attention. Cet argument de cruauté, pour moi, il ne tient pas" répond François Bourguemestre, technicien de la Fédération départementale de chasse de l'Indre. ""Le blaireau, il a une bouille sympathique, il ressemble un peu à un nounours. Mais pour moi, on doit pas être dans l'affectif. Il faut être dans le réalisme (...) C'est un animal comme un autre, un gibier comme un autre."

"On a deux conceptions différentes de la gestion de la nature" poursuit François Bourguemestre. "Cette association de protection de la nature est contre ce mode de chasse. C'est son droit. Nous, on est plus dans le pragmatisme." Ce pragmatisme, c'est de considérer que l'espèce n'est pas en danger. Elle ne prolifère pas non plus. Ses effectifs sont stables, Indre Nature et la Fédération de chasse s'accordent sur ce point. Pour les chasseurs, une espèce qui n'est pas en danger peut justement être chassée.

"Il n'y a pas de raison de mettre en place des mesures de protection supplémentaires, remarque François Bourguemestre. En plus, il y a la problématique des dégâts agricoles (...) et aussi, malheureusement des dégâts sur animaux, les moutons, les agneaux." Cette fois, c'est Indre Nature qui conteste l'argument des dégâts, trop mince pour justifier une chasse en juin. "C'est un animal qui fait relativement peu de dégâts. C'est tout à fait contesté et contestable. Il y a des chiffres qui ont été donnés lors de l'enquête publique (...) qui sont inférieurs à 1.000 euros par an à l'échelle du département" assure Jacques Lucbert.

Une bataille juridique de plusieurs années

L'arrêté préfectoral instituant des périodes de chasse complémentaire est contesté depuis 2016 par Indre Nature, qui considère la chasse sous terre, en-dehors des dates normales d'ouverture de la chasse, comme un procédé "barbare" selon le président de l'association Jacques Lucbert. Attaqué par Indre Nature, l'arrêté est annulé trois ans après, en 2019, par la cour d'appel de Bordeaux. Conséquence, pas de nouvel arrêté pour des périodes complémentaires en 2020. Mais le processus est relancé en 2021, avec des dates plus limitées et un territoire restreint de 49 communes. "Cela ne répondait pas à l'argumentation" estime Jacques Lucbert. "Les communes ont été choisies, de notre point de vue, en dépit du bon sens." Indre Nature a donc attaqué à nouveau l'arrêté, à sa parution, le 30 juin 2021. Le recours en référé signifie que l'arrêté pourrait être suspendu pour la chasse au blaireau en juin 2022, si le tribunal administratif de Limoges donne raison à Indre Nature.