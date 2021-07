Indre Nature porte plainte après la destruction de nids de busards cendrés en champagne berrichonne

Depuis plusieurs années, l'association Indre Nature mène en champagne berrichonne une action de protection des busards de plaine. Lorsque des bénévoles repèrent la présence de nids sur des parcelles, ils entrent en contact avec le propriétaire des terrains et lui proposent de les mettre en sécurité en les recouvrant d'une cage. "Cela leur permet de faire leur moisson ou leur fauche sans endommager les nids", précise Jacques Lucbert d'Indre Nature.

Mais à Villegouin, ce mois-ci, cela n'a pas été possible : "Cet agriculteur a refusé catégoriquement de rencontrer nos bénévoles. il a pourtant été prévenu par l'Office français de la biodiversité qui lui a expliqué que c'était un délit de détruire une espèce protégée. Il est passé outre et a moissonné en détruisant les nids" poursuit Jacques Lucbert. Indre Nature a donc déposé plainte la semaine dernière contre cet exploitant agricole. Il encourt, au titre de l'article L415-3 du code de l'environnement, 150.000 euros d'amende et trois ans de prison.