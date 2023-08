Indre : "pas de sortie de crise" face à la sécheresse

Le soleil peine à briller, le temps est maussade, la pluie s'invite cet été dans le Berry. Mais cela ne change presque rien à la gravité de la sécheresse. Certes, des cours d'eau remontent et le débit est parfois un peu plus important. Mais en profondeur, les nappes phréatiques de l'Indre et du Cher sont à des niveaux trop bas, comme 72% des nappes de France selon le ministre de la Transition écologique.

Le gaspillage de l'eau, un combat de tous les instants

La préfecture de l'Indre annonce ce vendredi que la situation actuelle "ne permet pas de sortie de crise". Il est rajouté que "les efforts de sobriété en matière d'usages de l'eau sont à poursuivre". Néanmoins, des bassins versants changent de classement d'alerte sécheresse :

L'Arnon passe de situation de crise (le plus haut niveau) à alerte renforcée

Le Modon, le Fouzon et l'Indrois-Tourmente passent d'alerte renforcée à alerte