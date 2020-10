Indre : promeneurs, prenez garde à la chute des branches

C'est l'automne et entre le brame du cerf, la cueillette des champignons, c'est la saison idéale pour une balade en forêt. Cependant, l'Office National des Forêts (ONF) met en garde contre les chutes de branches. Les arbres ont beaucoup souffert de la sécheresse. Alors, même si se balader en forêt est un moment de détente, il faut rester prudent, car dans la forêt domaniale de Châteauroux, les chênes dépérissent.

à lire aussi La sécheresse met les arbres de la forêt limousine en danger

Des branches sans feuilles ? Attention, danger

Depuis l'entrée de la forêt de Châteauroux, quelques pas, à peine, suffisent pour se rendre compte du danger. Au dessus de la chapelle Notre-Dame du Chêne, on peut voir une branche, dépourvue de feuilles et asséchée. "Elle est prête à tomber," alerte Franck Jarry, responsable territorial de l’unité Sud-Berry pour l’ONF, "nous allons la retirer, imaginez qu'un groupe de personne vienne voir la chapelle et que la branche leur tombe dessus, on n'y survit pas."

Cette branche sera prochaînement coupée par les techniciens de l'ONF à Châteauroux © Radio France - Elodie Rabelle

En effet, en levant les yeux, on remarque que sur de nombreux arbres, le haut des branches sont nues, "la partie vivante de l'arbre se trouve en bas", note Franck Jarry.

C'est ce qu'on appelle une décente de cime.

Cette décente de cime est due à la sécheresse, et à la canicule. Des phénomènes météorologiques qui ont stressé l'arbre et un arbre stressé, n'arrive plus à alimenter en sève son sommet, "il n'a plus la force pour nourrir les branches les plus hautes, l'arbre dépérit et meurt sur pied. C'est là que les branches tombent, voire l'arbre tout entier", explique le technicien de l'ONF.

Un des signes de dépérissement d'un arbre, c'est l'état des branches du haut © Radio France - Elodie Rabelle

L'impact économique inquiète

La situation met en danger le grand public, mais aussi les professionnels de la filière bois, "la forêt de Châteauroux est réputée pour ces chênes, on vend notre bois, si on se trouve avec une qualité moindre, la valeur sera moindre, or nous vivons de la vente de notre bois."

Promeneurs, soyez prudents

Les techniciens de l'ONF sécurisent régulièrement les sites, mais Franck Jarry appelle à la prudence.

La forêt, ce n'est pas un parc

Il rappelle les consignes de sécurité, à savoir "marcher le plus possible sur les sentiers balisés, éviter de se balader quand il y a du vent, et il ne faut pas ramasser soi-même du bois mort.", énumère le responsable qui invite les promeneurs à contacter, dans ce cas-là, la commune concernée ou l'ONF.