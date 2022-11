Indre : un chantier participatif pour préserver la biodiversité d'une mare à Mers-sur-Indre

C'est un comble au pays de George Sand ! Les mares disparaissent au fil des années. C'est un phénomène naturel : elles se comblent et leur niveau d'eau diminue. Mais cela a un impact sur la biodiversité. Le projet "Objectif MARES" (Mobilisation pour les amphibiens et la restauration de leurs écosystèmes) a été lancé par France Nature Environnement et les associations avec qui l'organisme travaille.

Des chantiers participatifs ont donc lieu pour restaurer des mares. C'est notamment le cas à Mers-sur-Indre, où une opération de nettoyage a consisté à nettoyer la mare de Courtioux. "Ce chantier fait partie des 39 projets retenus dans la région, indique Hervé Brulé, directeur de la DREAL (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) en Centre-Val-de-Loire. Au total, plus de 240.000 euros sont investis pour la sauvegarde de ces mares".

90% des mares ont disparu depuis le siècle dernier

Les pieds dans l'eau, quelques bénévoles arrachent les massettes, une sorte de roseaux, qui se sont accumulées au fond de l'eau et qui menacent de boucher la mare. Effectivement, si elles ne sont pas entretenues, les mares finissent par se boucher. "Les feuilles d'arbres tombent, toute la végétation tombe dans le fond de l'eau, elle pourrit, augmente la quantité de vase et la hauteur d'eau finit par se réduire, explique Daphné Marques, coordinatrice biodiversité à France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire. Les espèces qui se cantonnent normalement aux bords arrivent finalement à l'intérieur et couvrent l'eau de la mare".

Conséquence : l'écosystème change et perturbe les grenouilles, tritons, salamandres, ainsi que les libellulles et demoiselles qui y vivent. Pour restaurer ces mares, les bénévoles du chantier n'enlèvent pas l'intégralité des massettes afin de créer différentes profondeurs et permettre ainsi le développement de plusieurs espèces.

"Depuis le siècle dernier, on a perdu 90% de nos mares, ajoute Maria Villalta, chargée de mission faune à Indre Nature. Ce sont des lieux emblématiques du patrimoine historique du Berry et emblématiques de par les trésors et la richesse de leur biodiversité". Autre atout des mares : elles permettent de récolter les eaux de ruissellement et de limiter le risque d'inondations.