INFOGRAPHIE - Canicule : les seuils des températures pour que la vigilance orange soit activée chez vous

Une vague de fortes chaleurs ne signifie pas forcément que l'on va subir une canicule. Pour parler de canicule, il faut que certaines températures soient dépassées pendant la journée, mais aussi que les températures ne baissent pas sous certains seuils la nuit, et ce pendant trois nuits et trois jours consécutifs. Ces seuils sont différents selon les départements. Retrouvez les seuils pour votre département.

Seuils différents selon les départements

Ce sont les préfectures qui décident de déclencher le niveau 3 sur 4, qui correspond à la vigilance orange du plan canicule selon les seuils d'alerte de Météo France, département par département.

Dans les Côtes-d'Armor, la vigilance orange canicule ne sera activée que si les températures, le jour, dépassent les 31°C pendant au moins trois jours et que la nuit, les températures ne descendent pas sous 18°C, pendant au moins trois nuits. Dans les Bouches-du-Rhône, la vigilance orange canicule ne sera activée que si les températures la nuit ne descendent pas sous les 24°C et que pendant trois jours, elles dépassent les 35°C. Les seuils de canicule pour le département du Rhône ont été fixés à 20°C la nuit et 34°C le jour. Retrouvez les seuils pour votre département dans les cartes ci-dessous.

Fortes chaleurs ou canicule ? Quand parle-t-on de canicule ? © Visactu

Comment ça marche ? "Météo France calcule, pour une station de référence de chaque département, les moyennes sur trois jours glissants des températures minimales et maximales prévues" explique les services météorologiques.

Appelées "indicateurs biométéorologiques", ces moyennes sont comparées à des seuils de températures minimales et maximales qui peuvent varier d'un département à l'autre. "Météo France détermine la couleur de la vigilance canicule en tenant compte de la situation météorologique, des indicateurs biométéorologiques et d'éventuels facteurs aggravants", indique l'organisme sur son site .

L'objectif est d'alerter le public en cas de fortes chaleurs. Les habitudes de vie et les logements sont différents selon les régions : les Français de la moitié nord sont moins souvent confrontés à des températures élevés que les Français de la moitié sud. Ceux de la moitié nord souffriront plus rapidement de la chaleur.

Traumatisme de la canicule de 2003

La France avait été secouée par le bilan hors normes de la canicule d'août 2003, avec près de 15.000 décès liés à la chaleur en l'espace de trois semaines. Depuis cet épisode traumatisant, "le plan canicule" a été mis en place. Objectifs : anticiper et réduire les effets sanitaires des vagues de chaleur exceptionnelles. Ce plan est activé chaque année par le ministère de la Santé du 1er juin au 31 août.

Depuis 2003, de nombreux étés ont été meurtriers comme 2015 où quatre épisodes caniculaires ont provoqué 1.700 morts. L'été 2018 se classe aussi parmi les plus chauds de l'histoire du pays, selon Météo-France. Cette canicule a provoqué environ 1.500 morts selon le ministère de la Santé. Mais c'est l'été 2022 qui a été le plus meurtrier depuis la canicule de 2003. Il a été marqué par un excès de 10.420 décès, en partie liés aux fortes chaleurs, notamment pendant les canicules, mais aussi au Covid ou à d'autres facteurs, estime Santé publique France, dont 2.816 décès en excès pendant les trois épisodes de canicule.