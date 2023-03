INFOGRAPHIE - Comment économiser l'eau au quotidien chez vous ?

Alors que le manque de précipitations en France engendre une sécheresse de grande ampleur , le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a appelé dès le mois de février les préfets coordinateurs de bassin à prendre des arrêtés de restriction d'eau pour anticiper d'éventuelles situations de crise. Au-delà des limitations d'usage déjà en place dans différentes zones géographiques, le prix de l'eau a aussi fortement augmenté dans plusieurs collectivités. L'occasion de faire le point sur les façons d'économiser l'eau, chez vous, au quotidien.

Quelle consommation chez vous ?

Selon les chiffres de l’Insee, un foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d’eau par jour, soit globalement une consommation de 120 mètres cubes par an. Une moyenne qui varie en fonction de plusieurs paramètres comme le niveau de vie - plus les revenus sont élevés, plus on consomme d'eau - l'âge, le mode de vie - un sportif va par exemple prendre plus de douches - ou encore l'implantation géographique qui implique un climat plus ou moins sec. Vous pouvez estimer la consommation de votre foyer grâce à cet outil de simulation sur le site internet du Centre d'information sur l'eau.

Cette consommation se répartit entre l'hygiène (39%), les chasses d'eau (20%), le lavage du linge (12%), la vaisselle (10%), la cuisine (6%), le lavage de la voiture ou l'arrosage du jardin (6%), 1% pour boire et les 6% restants pour les autres usages.

Bien s'équiper

La première chose à faire pour mieux maîtriser sa consommation d'eau, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur votre réseau, un simple robinet qui fuit peut laisser couler jusqu’à 120 litres par jour. Pour cela, vous pouvez relever les chiffres inscrits sur votre compteur d’eau le soir juste avant d’aller vous coucher. Si ces chiffres ne sont pas les mêmes au réveil et que personne n'a utilisé d'eau dans la nuit, vous savez qu'il faut chercher une fuite.

Vous pouvez aussi facilement installer des mousseurs sur vos robinets et pommeaux de douches. Ces pièces, qui coûtent une dizaine d'euros à l'achat, injectent des bulles d'air dans l'eau et permettent de réduire de débit de 30 à 50% sans perdre de confort. De la même manière, quand vous renouvelez votre électroménager, veillez aux étiquettes énergie qui vous aident à choisir les appareils les moins gourmands en eau.

Dans la salle de bain, privilégiez les douches de cinq minutes, plutôt que les bains qui consomment deux fois plus d'eau et fermez le robinet pendant le brossage de dents, le rasage et le savonnage des mains. Les mitigeurs thermostatiques permettent aussi d'économiser de l'eau en donnant la température voulue plus rapidement, tout comme certaines robinetteries.

Côté cuisine et jardin

Attendez que votre lave-linge et votre lave-vaisselle soient bien pleins pour les lancer - moins de cycles, c'est moins d'eau consommée - privilégiez les programmes "éco" et évitez les prélavages inutiles. Prévoyez une bassine à proximité de votre évier pour récupérer l'eau de cuisine, celle du lavage des légumes pourra par exemple vous servir pour arroser les plantes. Pour boire, rien ne vaut l'eau du robinet, sachant qu'il faut déjà 1,5 litre rien que pour produire une bouteille en plastique vide.

Côté jardin, en dehors des périodes de restrictions des usages, limitez les arrosages et faites-les tôt le matin ou tard le soir pour éviter l'évaporation. Dans l'idéal, installez un système de récupération d’eaux de pluie pour arroser à moindre frais. Vous pouvez aussi opter pour le paillage qui réduit l'évaporation au pied des plantes.

Pour laver votre voiture, les stations spécialisées consomment beaucoup moins d'eau que le lavage à domicile mais sachez qu'il existe aujourd'hui des produits de lavage sans eau naturels, biodégradables et sans solvant qui nettoient et s'enlèvent avec un chiffon doux.

Moins de pollution, moins de traitements

Économiser sur ses dépenses liées à l'eau, c'est aussi limiter le traitement de cette ressource et donc sa pollution. En pratique, évitez de jeter les mégots dans l'espace public ou la nature, un mégot, c'est un litre d'eau polluée. Ne versez pas non plus n'importe quoi dans les toilettes : les lingettes, les médicaments, les huiles de vidange ou encore la peinture se retrouvent dans les eaux usées.