INFOGRAPHIE - COP 26 : pourquoi faut-il limiter le réchauffement à 1,5 degrés plutôt qu'à 2 degrés ?

Les dirigeants du monde se retrouvent à Glasgow, en Écosse, à partir de dimanche, pour des négociations cruciales sur le climat. L'objectif de la COP 26 est de sécuriser l'accord de Paris, pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Une hausse de 2°C aurait des conséquences bien plus dramatiques.

Les dirigeants de plus de 120 pays se sont donné rendez-vous à Glasgow, à partir de ce dimanche 31 octobre, pour des négociations historiques sur le climat, dans le cadre de la COP 26. Pour le président britannique de la COP 26, Alok Sharma, "il faut honorer les promesses faites à Paris il y a six ans". L'accord de Paris, vise à limiter à +1,5°C le réchauffement de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. "Si nous n'agissons pas immédiatement, nous ne pourrons plus respecter cette limite de 1,5 degré," a indiqué Alok Sharma.

"Nous sommes très loin du but"

Mais ce lundi, l'ONU a justement alerté sur le fait que les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint des records l'an dernier. "Au rythme où augmentent les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l'Accord de Paris, soit 1,5 à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Nous sommes très loin du but", a averti l'ONU.

Disparition d'espèces, niveau des océans, biodiversité, sécheresse

Pourtant, les conséquences d'une hausse des températures contenue à 2 °C sont déjà dévastateurs, comparés à une hausse de 1,5°C. Cette infographie illustre les changements entraînés par les deux hausses de température.

Les conséquences d'un réchauffement limité à 1,5°C et celles d'une hausse des températures à 2°C. © Visactu - Visactu

La biodiversité en péril

Selon le Fonds mondial pour la nature, le WWF, à +1,5°C, 6% des espèces d'insectes, 8% des végétaux et 4% des vertébrés disparaîtront de notre planète. Mais si le réchauffement s'élève à +2°C, ce sont 18% des insectes, 16% des végétaux et 8% des vertébrés qui seraient menacés de disparition.

La montée des océans

L'homme ne serait pas épargné. À +1,5°C, le niveau des océans s'élèverait de 48 centimètres, et à +2°C, la hausse sera de 56 centimètres. Dans le premier cas de figure, 46 millions d'êtres humains seront affectés, dans le second 49 millions.

Les coraux en danger

En cas de hausse moyenne des températures de 1,5°C, ce sont 70% des coraux qui seront victimes de blanchissement. Un phénomène de dépérissement qui se traduit par une décoloration de l’animal à la suite de la hausse de la température de l'eau des océans. Si le réchauffement climatique est de 2°C, alors 99% des coraux blanchiront, prévient WWF.

Plus de sécheresses, et plus sévères

Autre conséquence du réchauffement climatique : des sécheresses plus nombreuses et plus intenses, qui poseront de graves problèmes d'approvisionnement en eau, notamment dans les villes. À +1,5°C, ces sécheresses auront un impact sur 350 millions d'habitants des villes en 2100. À +2°C, se sont 410 millions de personnes qui seraient affectées dans les villes dans le monde.