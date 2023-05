INFOGRAPHIE - Découvrez les principales espèces d'oiseaux menacées en Europe

L'intensification de l'agriculture est à l'origine de la disparition des oiseaux en Europe, selon une nouvelle étude du CNRS, "la plus vaste et la plus complète à ce jour" sur le sujet, publiée ce lundi. Le nombre d’oiseaux a décliné de 25% en 40 ans sur le continent européen, jusqu'à près de 60% pour les espèces des milieux agricoles.

Selon cette étude, environ 20 millions d'oiseaux en moyenne disparaissent en Europe d'une année sur l'autre, depuis près de 40 ans, soit 800 millions d’oiseaux en moins depuis 1980. Une mortalité liée d'abord à l'intensification de l'agriculture, via l’augmentation de la quantité d’engrais et de pesticides utilisée par hectares, ce qui "a entraîné le déclin de nombreuses populations d’oiseaux, et plus encore celle des oiseaux insectivores". Découvrez quelles espèces d'oiseaux sont les plus menacées en France et en Europe, grâce à cette infographie.