INFOGRAPHIES - Éoliennes en Normandie : les parcs sur terre et en mer, département par département

"Une éolienne est un dispositif qui permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Cette énergie est ensuite transformée dans la plupart des cas en électricité". Voilà pour le dispositif tel qu'il est défini sur le site du gouvernement.

Il y a deux emplacements possibles pour une éolienne : sur la terre ferme (éolien terrestre ou "onshore") ou en mer (éolien maritime ou "offshore").

La France dispose du deuxième gisement éolien en Europe, après la Grande-Bretagne, et le premier si l’on ne considère que l’éolien terrestre. Autre atout : les côtes françaises en bord de mer sont très bien pourvues en vent comme celles le long de la Manche.

Alors qu'en est-il en Normandie ? À l'occasion de notre journée spéciale "Un jour chez nous" depuis Ouistreham ce mercredi 10 mai, France Bleu a collecté les données pour faire un état des lieux dans la région : où les éoliennes se trouvent-elles, combien y en a-t-il, où en sont les projets et quelle énergie fournissent-elles ?

Si la Normandie concentre aujourd'hui 5% de l'énergie éolienne terrestre installée en France, la région deviendra à l'horizon 2030 la première région d'énergie éolienne maritime avec ses cinq parcs en mer prévus.

La Normandie, 8e région en nombre d'éoliennes terrestres

Une éolienne terrestre mesure entre 120m et 155m de haut, a généralement une puissance de 1,8 à 3MW et a des rotors mesurant entre 80 et 110 m de diamètre.

Une éolienne de 2 mégawatts (MW) produit en moyenne 4.200 MWh par an, soit environ la consommation électrique moyenne de plus de 800 foyers français. La puissance moyenne d’un parc éolien est de 10 MW.

Au 31 décembre 2022, en France métropolitaine, on compte 2.246 éoliennes sur la terre. Et la production est de 20.435 MW, d'après les données du gouvernement .

En Normandie, dans le détail, il y a 130 éoliennes qui ont une puissance de près d'1 GW (978 MW), soit l'équivalent théorique de la consommation annuelle en électricité de 400.000 foyers, soit 1/4 des ménages normands.

Ce qui fait de notre région la 8e la plus dotée en nombre d'éoliennes terrestres installées et la 9e en termes de puissance.

Le département de la Seine-Maritime arrive en tête de la région avec 56 éoliennes devant la Manche (30) et le Calvados (24).

► Ci-dessous le nombre d'éoliennes terrestres en Normandie, par département :

Seine-Maritime : 56 éoliennes (526 MW)

Manche : 30 éoliennes (142 MW)

Calvados : 24 éoliennes (159 MW)

Eure : 13 éoliennes (107 MW)

Orne : 7 éoliennes (45 MW)

► Cliquez sur les départements pour connaître le nombre d'éoliennes terrestres (plus la couleur est foncée, plus il y a de mâts près de chez vous)

Si vous voulez savoir précisément où se trouvent les éoliennes une par une près de chez vous, la préfecture fournit les données en ligne.

► Consultez la carte en ligne des éoliennes terrestres en Normandie en cliquant ici

Au 31 décembre 2022, les projets éoliens terrestres en cours d’instruction s'élèvent à 790 dont plus d'un tiers ont une convention de raccordement signée.

Cinq projets de parc éolien offshore en Normandie, dont le plus grand en mer française

Au 31 décembre 2022, concernant l'éolien en mer, dit "offshore", on compte seulement deux installations en France (en Loire-Atlantique) qui produisent 480 MW.

Au 31 décembre 2022, les projets éoliens en mer en cours d’instruction s'élèvent à neuf dont huit ont à ce jour été confiés à des opérateurs, selon le site du gouvernement .

En Normandie, il y a cinq parcs maritimes en cours de construction ou en projet dans la Manche et aucun n'est encore opérationnel :

Fécamp (Seine-Maritime) : 71 éoliennes, mise en service prévue en 2023

Courseulles-sur-Mer (Calvados) : 64 éoliennes, mise en service prévue en 2025

Dieppe - Le Tréport (Seine-Maritime) : 62 éoliennes, mise en service prévue en 2026

Centre Manche 1 : environ 45 éoliennes, mise en service prévue en 2030

Centre Manche 2 : environ 75 éoliennes, mise en service prévue en 2032

- - DREAL

Concernant Courseulles-sur-Mer, la mise en service des éoliennes maritimes est prévue en 2025 avec 64 mâts regroupés sur 50 km² situés à 10 kilomètres de la côte au large de la commune du Calvados. La puissance totale prévue est de 448 MW, l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 630.000 personnes soit plus de 90 % de la population du département. Le coût total d'investissement du projet est estimé à 2 milliards d'euros. La base d’exploitation et de maintenance est située au port de Ouistreham .

Dans le département Manche, on compte deux parcs en centre Manche 1 (entre 44 et 47 éoliennes) et en centre Manche 2 (environ 75 éoliennes) avec respectivement une mise en service prévue en 2030 et en 2032. Il s'agit du plus grand parc éolien en mer français.

Le parc CM1 est actuellement le plus grand parc éolien en mer français attribué avec une puissance prévue de 1.050 MW. Parmi les autres parcs en cours d'attribution, il n'est dépassé que le parc CM2, entre 1.400 et 1.600 MW

Les deux parcs de la zone doivent donc permettre le développement d’une puissance totale de 2,5 GW grâce à environ 120 éoliennes posées sur le fond marin.

En Seine-Maritime, il y a deux parcs en mer : celui de Fécamp et celui de Dieppe - Le Tréport.

Concernant Fécamp, la mise en service des éoliennes maritimes est prévue d'ici la fin de cette année avec 71 mâts regroupés sur 60 km² situés entre 12 et 20 kilomètres de la côte au large de la commune de Seine-Maritime. La puissance totale prévue est de 497 MW, l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 830.000 personnes soit 60 % de la population du département.

Pour Dieppe - Le Tréport, la mise en service des éoliennes maritimes est prévue en 2026 avec 62 mâts regroupés sur 83 km² situés entre 15,5 et 17 kilomètres de la côte au large des deux communes de Seine-Maritime. La puissance totale prévue est de 496 MW, l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 830.000 personnes soit 60 % de la population du département

Une partie de la taxe sur les parcs éoliens maritimes reversée aux sauveteurs en mer. Le décret a été publié le 8 avril au journal officiel. La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) recevra une quote-part de la taxe sur les parcs éoliens en mer. L'association de bénévoles intervient notamment pour sauver des vies humaines, en mer et sur le litto­ral.

Le parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) © Maxppp - Franck Dubray

La Normandie concentre 5% de l'énergie éolienne installée en France

Au 31 décembre 2022, le parc éolien français atteint une puissance de 20,9 GW dont 20,4 GW d'éolien terrestre et 0,5 GW d'éolien en mer, selon le gouvernement .

En théorie, à terme une fois les projets aboutis, la France pourrait compter sur 220 GW d’énergie éolienne potentielle, selon les données recueillies par Le Monde. Et la source principale deviendrait l'offshore. En effet, l'énergie éolienne terrestre pourrait fournir 80 GW répartis sur 10.000 km2 du territoire (soit 1,83 % de la superficie métropolitaine) et 140 GW répartis sur 25.000 km2 proviendraient de l’éolien en mer.

Au 31 décembre 2022, la Normandie concentre presque 1 GW (978 MW) grâce à ses éoliennes installées soit près de 5% de la puissance nationale.

La Normandie, future première région d'énergie éolienne maritime

Avec les parcs en mer en cours, la Normandie pourrait compter en plus sur 4 GW (3 941 MW) d’énergie éolienne potentielle, soit quatre fois plus d'énergie éolienne potentielle qu'aujourd'hui. Autrement dit, l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 1,6 million de foyers, soit la totalité des ménages en Normandie.

Surtout, la Normandie deviendra ainsi la première région française en termes d'énergie éolienne maritime.