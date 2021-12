Innovation et réemploi : deux priorités pour les professionnels du packaging en Charente

A Cognac, c'est le dernier jour de "VS Pack", le salon de l'innovation packaging et technologique des vins et spiritueux, organisé tous les deux ans depuis plus de vingt ans. La tendance de fond du packaging ou présentation de produits, c'est l'innovation par le réemploi des matières premières.

A Cognac, c'est le dernier jour de "VS Pack", le salon de l'innovation packaging et technologique des vins et spiritueux, organisé tous les deux ans. Depuis deux jours, à l'Espace 3000, plus d'une centaine d'exposants venus de toute la région Nouvelle Aquitaine, mais aussi d'Italie ou du Portugal, présentent leurs produits d'emballage pour les alcools et eaux-de-vie, mais pas seulement. Et la tendance de fond du packaging aujourd'hui, c'est de s'orienter vers l'éco-conception, avec le recyclage ou plutôt le réemploi de matières premières, comme le carton ou le plastique.

Un arrosoir en plastique recyclé pour présenter une bouteille de champagne © Radio France - Pierre MARSAT

A Saint-Laurent-de-Céris en Charente limousine, l'entreprise Stylma Emballages fabrique des coffrets en carton recyclé pour les alcools et eaux-de-vie, mais aussi pour les arts de la table et les porcelainiers voisins du Limousin. A Cognac, les Ateliers ADIC proposent à leurs clients un accompagnement pour fabriquer des emballages plus respectueux de l'environnement, avec des outils d'analyse qu'on peut comparer au Nutriscore ou au Diagnostic énergétique de l'électro-ménager. Même le plasturgiste Hertus à Champniers se tourne vers le réemploi de plastiques type PET (comme les bouteilles d'eau) pour de nouvelles présentations de produits : arrosoir pour une marque de champagne, plateau de verres pour une autre marque. L'objectif recherché par ces fabricants, c'est de continuer de véhiculer l'image du luxe avec un moindre coût environnemental.

Un plateau de verres à champagne pour une table en discothèque © Radio France - Pierre MARSAT

